Маршан назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нападающий "Флориды Пантерз" Брэд Маршан заявил, что россиянин Сергей Бобровский является лучшим вратарем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В воскресенье "Флорида" обыграла "Даллас Старз" со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер "Флориды" совершил 15 сейвов и оформил третий в сезоне шатаут.
"Он лучший вратарь в лиге. Он выкладывается на полную каждый вечер, и нам очень повезло, что он у нас есть", - приводятся слова Маршана на сайте клуба НХЛ.
Бобровскому 37 лет, всего он оформил 52 шатаута в карьере в НХЛ. Он обогнал Томаша Вокоуна (51) и сравнялся с Тууккой Раском (52) по количеству сухих матчей среди вратарей, родившихся за пределами Северной Америки. Теперь россиянин занимает шестое место в истории лиги по этому показателю. По итогам матча Бобровский был признан второй звездой.
Бобровский представляет "Флориду" с 2019 года. Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также выступал в НХЛ за "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". В "Коламбусе" он дважды выигрывал приз лучшему вратарю сезона "Везина Трофи". Бобровский в 2014 году в составе сборной России стал чемпионом мира.