12:37 14.12.2025 (обновлено: 12:38 14.12.2025)
Маршан назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ
Маршан назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ
Нападающий "Флориды Пантерз" Брэд Маршан заявил, что россиянин Сергей Бобровский является лучшим вратарем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
спорт, сергей бобровский, томаш вокоун, туукка раск, флорида пантерз, даллас старз, металлург (магнитогорск), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сергей Бобровский, Томаш Вокоун, Туукка Раск, Флорида Пантерз, Даллас Старз, Металлург (Магнитогорск), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Маршан назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ

Маршан заявил, что Бобровский является лучшим вратарем НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нападающий "Флориды Пантерз" Брэд Маршан заявил, что россиянин Сергей Бобровский является лучшим вратарем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В воскресенье "Флорида" обыграла "Даллас Старз" со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер "Флориды" совершил 15 сейвов и оформил третий в сезоне шатаут.
"Он лучший вратарь в лиге. Он выкладывается на полную каждый вечер, и нам очень повезло, что он у нас есть", - приводятся слова Маршана на сайте клуба НХЛ.
Бобровскому 37 лет, всего он оформил 52 шатаута в карьере в НХЛ. Он обогнал Томаша Вокоуна (51) и сравнялся с Тууккой Раском (52) по количеству сухих матчей среди вратарей, родившихся за пределами Северной Америки. Теперь россиянин занимает шестое место в истории лиги по этому показателю. По итогам матча Бобровский был признан второй звездой.
Бобровский представляет "Флориду" с 2019 года. Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также выступал в НХЛ за "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". В "Коламбусе" он дважды выигрывал приз лучшему вратарю сезона "Везина Трофи". Бобровский в 2014 году в составе сборной России стал чемпионом мира.
