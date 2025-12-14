Рейтинг@Mail.ru
Бородавко оценил результат Коростелева в дистанционной гонке на этапе КМ
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
14:34 14.12.2025
Бородавко оценил результат Коростелева в дистанционной гонке на этапе КМ
Бородавко оценил результат Коростелева в дистанционной гонке на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Бородавко оценил результат Коростелева в дистанционной гонке на этапе КМ
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Савелий Коростелев провел достаточно неплохую дистанционную гонку на этапе Кубка мира РИА Новости Спорт, 14.12.2025
лыжные гонки
россия
давос
юрий бородавко
савелий коростелев
дарья непряева
международный олимпийский комитет (мок)
лыжные виды спорта
/20251213/korostelev-2061878755.html
россия
давос
Бородавко оценил результат Коростелева в дистанционной гонке на этапе КМ

Бородавко: Коростелев провел неплохую дистанционную гонку на этапе КМ в Давосе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Савелий Коростелев провел достаточно неплохую дистанционную гонку на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
В воскресенье Коростелев стал 25-м в гонке с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка мира. Он преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 1 секунду и на 1 минуту 20,3 секунды отстал от победителя забега норвежца Эйнара Хедегарта.
«
"Во-первых, это была дистанционная гонка, и она прошла достаточно неплохо. Проигрыш первому месту хоть и заметный, но он сопоставим с отставанием от его прямых конкурентов. Отставание не критичное. Будем надеяться, что по мере адаптации он будет постепенно подниматься выше по финишному протоколу", - сказал Бородавко.
Показанного Коростелевым результата хватило для того, чтобы обеспечить квоты для участия в Олимпиаде-2026 в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и масс-старте. Ранее он и его соотечественница Дарья Непряева завоевали квоты в спринте.
"У Савелия хватает FIS-очков, чтобы принять участие во всех индивидуальных гонках Олимпиады. Никаких вопросов в этом не возникает. Единственное, должна пройти комиссия МОК, которая одобрит его участие", - отметил Бородавко.
Лыжные гонки
Россия
Давос
Юрий Бородавко
Савелий Коростелев
Дарья Непряева
Международный олимпийский комитет (МОК)
Лыжные виды спорта
 
