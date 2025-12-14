Бородавко оценил результат Коростелева в дистанционной гонке на этапе КМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что Савелий Коростелев провел достаточно неплохую дистанционную гонку на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
В воскресенье Коростелев стал 25-м в гонке с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка мира. Он преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 1 секунду и на 1 минуту 20,3 секунды отстал от победителя забега норвежца Эйнара Хедегарта.
"Во-первых, это была дистанционная гонка, и она прошла достаточно неплохо. Проигрыш первому месту хоть и заметный, но он сопоставим с отставанием от его прямых конкурентов. Отставание не критичное. Будем надеяться, что по мере адаптации он будет постепенно подниматься выше по финишному протоколу", - сказал Бородавко.
Показанного Коростелевым результата хватило для того, чтобы обеспечить квоты для участия в Олимпиаде-2026 в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и масс-старте. Ранее он и его соотечественница Дарья Непряева завоевали квоты в спринте.
