Ардашев победил в гонке преследования на этапе КР, Большунов стал вторым
Ардашев победил в гонке преследования на этапе КР, Большунов стал вторым - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Ардашев победил в гонке преследования на этапе КР, Большунов стал вторым
Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке преследования свободным стилем на 15 км в рамках третьего этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходившего в Чусовом РИА Новости Спорт, 14.12.2025
лыжные гонки
спорт
россия
чусовой
пермский край
сергей ардашев
александр большунов
артем мальцев
Ардашев победил в гонке преследования на этапе КР, Большунов стал вторым
