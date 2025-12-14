https://ria.ru/20251214/lyzhi-2061930098.html
Степанова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Чусовом
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова одержала победу в гонке преследования свободным стилем на 10 км в рамках третьего этапа сезона-2025/26 Кубка России,... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
лыжные гонки
спорт
чусовой
россия
пермский край
вероника степанова
евгения крупицкая
чусовой
россия
пермский край
Степанова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Чусовом
