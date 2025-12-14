Рейтинг@Mail.ru
Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство
Теннис
 
23:15 14.12.2025
Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство
Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство
Россиянка Полина Кудерметова будет представлять Узбекистан на международных турнирах, следует из профиля спортсменки на сайте Международной федерации тенниса... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
теннис
спорт
вероника кудерметова
полина кудерметова
женская теннисная ассоциация (wta)
itf
спорт, вероника кудерметова, полина кудерметова, женская теннисная ассоциация (wta), itf
Теннис, Спорт, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Женская теннисная ассоциация (WTA), ITF
Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство

Полина Кудерметова будет выступать под флагом Узбекистана

© Фото : Соцсети ITF / Srdjan StevanovicПолина Кудерметова
© Фото : Соцсети ITF / Srdjan Stevanovic
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россиянка Полина Кудерметова будет представлять Узбекистан на международных турнирах, следует из профиля спортсменки на сайте Международной федерации тенниса (ITF).
В профиле 22-летней уроженки Москвы на сайте ITF указан флаг Узбекистана. Она занимает 104-е место в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации).
Наивысшей позицией Кудерметовой за карьеру является 54-я строчка рейтинга в апреле 2025 года. За свою карьеру она не выиграла ни одного титула под эгидой WTA. Ее сестра Вероника Кудерметова занимает 30-е место в рейтинге WTA.
Российская теннисистка Анастасия Потапова - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Потапова и Рахимова высказались после смены спортивного гражданства
8 декабря, 15:10
 
ТеннисСпортВероника КудерметоваПолина КудерметоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)ITF
 
