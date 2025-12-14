https://ria.ru/20251214/kudermetova-2062010082.html
Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство
Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство
Россиянка Полина Кудерметова будет представлять Узбекистан на международных турнирах, следует из профиля спортсменки на сайте Международной федерации тенниса... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T23:15:00+03:00
2025-12-14T23:15:00+03:00
2025-12-14T23:15:00+03:00
теннис
спорт
вероника кудерметова
полина кудерметова
женская теннисная ассоциация (wta)
itf
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844085512_0:195:1920:1275_1920x0_80_0_0_36a1697fd2fa2abdb48e4fbc169a5705.jpg
/20251208/tennis-2060590570.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844085512_0:15:1920:1455_1920x0_80_0_0_7513bf1e9a2da920ce510ab49fa93f60.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вероника кудерметова, полина кудерметова, женская теннисная ассоциация (wta), itf
Теннис, Спорт, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Женская теннисная ассоциация (WTA), ITF
Еще одна российская теннисистка сменила спортивное гражданство
Полина Кудерметова будет выступать под флагом Узбекистана