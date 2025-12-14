Рейтинг@Mail.ru
Косторная и Куница планируют выступить на турнире шоу-программ
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:18 14.12.2025
Косторная и Куница планируют выступить на турнире шоу-программ
Косторная и Куница планируют выступить на турнире шоу-программ
Косторная и Куница планируют выступить на турнире шоу-программ
Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в спортивной паре с супругом Георгием Куницей, рассказала РИА Новости, что она и... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
фигурное катание
алена косторная
георгий куница
/20251214/figuristy-2061976085.html
алена косторная, георгий куница
Фигурное катание, Алена Косторная, Георгий Куница
Косторная и Куница планируют выступить на турнире шоу-программ

Косторная и Куница планируют выступить на турнире шоу-программ "Русский вызов"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлена Косторная и Георгий Куница
Алена Косторная и Георгий Куница. Архивное фото
МИНСК, 14 дек - РИА Новости, Влад Жуков. Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в спортивной паре с супругом Георгием Куницей, рассказала РИА Новости, что она и ее партнер собираются заявиться в нынешнем сезоне на турнир шоу-программ "Русский вызов".
Четвертый по счету турнир "Русский вызов" состоится в конце марта в Москве. В конце сентября в семье Косторной и Куницы родился сын.
"Мы собираемся заявиться, - сказала Косторная, отвечая на вопрос, будут ли они с мужем выступать на турнире "Русский вызов". - Уже общались по поводу нашей заявки, нам рассказали, какие темы могут быть. Прикинули, что можем сделать из этого, и нам сказали: "Давайте". Надеюсь только, что даты не пересекутся с нашим отдыхом!"
Алена Косторная и Георгий Куница - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Косторная назвала дату возвращения к соревнованиям после рождения ребенка
Фигурное катаниеАлена КосторнаяГеоргий Куница
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
