Косторная и Куница планируют выступить на турнире шоу-программ
Косторная и Куница планируют выступить на турнире шоу-программ
Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в спортивной паре с супругом Георгием Куницей, рассказала РИА Новости, что она и... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Косторная и Куница планируют выступить на турнире шоу-программ
Косторная и Куница планируют выступить на турнире шоу-программ "Русский вызов"