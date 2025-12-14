https://ria.ru/20251214/korostelev-2061954631.html
Коростелев завоевал еще три квоты для участия в Олимпиаде
Коростелев завоевал еще три квоты для участия в Олимпиаде
Коростелев завоевал еще три квоты для участия в Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев смог завоевать квоты для участия в Олимпийских играх в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне.
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев смог завоевать квоты для участия в Олимпийских играх в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне.
В воскресенье Коростелев стал 25-м в гонке с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе. Он преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 1 секунду и на 1 минуту 20,3 секунды отстал от победителя забега норвежца Эйнара Хедегарта.
Показанного Коростелевым результата хватило для того, чтобы обеспечить квоты для участия в Олимпиаде-2026 в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и масс-старте. Ранее он и его соотечественница Дарья Непряева завоевали квоты в спринте.
Второе и третье места в "разделке" в Давосе заняли норвежцы Харальд Амундсен (+11,7) и Маттис Стенсхаген (+18,8) соответственно. Их соотечественник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо финишировал четвертым (+24,1).
Коростелев и Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.