Коростелев завоевал еще три квоты для участия в Олимпиаде

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев смог завоевать квоты для участия в Олимпийских играх в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и марафоне.

В воскресенье Коростелев стал 25-м в гонке с раздельным стартом свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе. Он преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 1 секунду и на 1 минуту 20,3 секунды отстал от победителя забега норвежца Эйнара Хедегарта.

Показанного Коростелевым результата хватило для того, чтобы обеспечить квоты для участия в Олимпиаде-2026 в гонке с раздельным стартом, скиатлоне и масс-старте. Ранее он и его соотечественница Дарья Непряева завоевали квоты в спринте.

Второе и третье места в "разделке" в Давосе заняли норвежцы Харальд Амундсен (+11,7) и Маттис Стенсхаген (+18,8) соответственно. Их соотечественник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо финишировал четвертым (+24,1).

Коростелев и Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.