Колосков заявил, что не верит в недопуск сборной Аргентины до ЧМ-2026

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почетный член Международной федерации футбола (ФИФА), почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости заявил, что не верит в возможность недопуска сборной Аргентины до чемпионата мира 2026 года.

Ранее издание La Nacion сообщило о том, что сборная Аргентины рискует быть исключенной из состава участников чемпионата мира 2026 года на фоне коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Ресурс отмечает, что ФИФА может исключить действующих чемпионов мира из числа участников турнира в связи с участием государства в деятельности федерации из-за предполагаемых в будущем судебных тяжб по итогам расследования.

« "Теоретически это может быть не только отстранение сборной Аргентины, но и временное лишение членства AFA в ФИФА. Это предусмотрено уставом, если будет доказано, что действительно было политическое вмешательство. Если было прямое вмешательство без веской причины, может быть временное отстранение, могут быть другие санкции", - сказал Колосков.

"Аргентина сыграет на чемпионате мира, в этом нет никаких сомнений. Это же действующий чемпион мира. Это афиша, касса, деньги. Никто не пойдет на то, чтобы разрушить лакомую для зрителей команду. Повторюсь, теоретически это возможно, но практически - невыполнимо", - добавил собеседник агентства.

Подозрения касаются руководящих лиц AFA - главы организации Клаудио Тапии, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя главы финансового департамента организации Лусиано Накиса. Суд расследует вопрос о праве собственности на поместье площадью 10 гектаров в городе Пилар и на находящиеся там в виде имущества вертолетную площадку, коневодческую ферму и более 50 ретроавтомобилей.