Колосков заявил, что не верит в недопуск сборной Аргентины до ЧМ-2026
Футбол
 
13:59 14.12.2025
Колосков заявил, что не верит в недопуск сборной Аргентины до ЧМ-2026
Колосков заявил, что не верит в недопуск сборной Аргентины до ЧМ-2026
Почетный член Международной федерации футбола (ФИФА), почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости заявил,
вячеслав колосков, аргентина, международная федерация футбола (фифа), спорт
Футбол, Вячеслав Колосков, Аргентина, Международная федерация футбола (ФИФА), Спорт
Колосков заявил, что не верит в недопуск сборной Аргентины до ЧМ-2026

Почетный член ФИФА Колосков заявил, что не верит в недопуск Аргентины до ЧМ-2026

© Соцсети Лионеля МессиСборная Аргентины по футболу
Сборная Аргентины по футболу - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почетный член Международной федерации футбола (ФИФА), почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости заявил, что не верит в возможность недопуска сборной Аргентины до чемпионата мира 2026 года.
Ранее издание La Nacion сообщило о том, что сборная Аргентины рискует быть исключенной из состава участников чемпионата мира 2026 года на фоне коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Ресурс отмечает, что ФИФА может исключить действующих чемпионов мира из числа участников турнира в связи с участием государства в деятельности федерации из-за предполагаемых в будущем судебных тяжб по итогам расследования.
«
"Теоретически это может быть не только отстранение сборной Аргентины, но и временное лишение членства AFA в ФИФА. Это предусмотрено уставом, если будет доказано, что действительно было политическое вмешательство. Если было прямое вмешательство без веской причины, может быть временное отстранение, могут быть другие санкции", - сказал Колосков.
"Аргентина сыграет на чемпионате мира, в этом нет никаких сомнений. Это же действующий чемпион мира. Это афиша, касса, деньги. Никто не пойдет на то, чтобы разрушить лакомую для зрителей команду. Повторюсь, теоретически это возможно, но практически - невыполнимо", - добавил собеседник агентства.
Подозрения касаются руководящих лиц AFA - главы организации Клаудио Тапии, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя главы финансового департамента организации Лусиано Накиса. Суд расследует вопрос о праве собственности на поместье площадью 10 гектаров в городе Пилар и на находящиеся там в виде имущества вертолетную площадку, коневодческую ферму и более 50 ретроавтомобилей.
Ранее полиция провела обыски в здании AFA и 13 футбольных клубах страны из-за подозрения в участии в незаконных финансовых операциях, в частности в отмывании денег. Расследование связано с компанией Sur Finanzas, которая спонсирует перечисленные команды и принадлежит Ариэлю Вальехо - близкому другу президента AFA Тапии. Следователи подозревают, что Sur Finanzas предоставляла клубам займы и получала выплаты через телевизионные или маркетинговые права.
Бывший главный тренер испанского футбольного клуба Реал Сосьедад Серхио Франсиско - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Клуб Захаряна уволил главного тренера
Вчера, 13:24
 
Футбол
 
