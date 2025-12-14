Панарин рассказал, что почувствовал во время первого буллита в матче НХЛ

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признался, что запаниковал во время исполнения своего первого в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) буллита.
В воскресенье "Рейнджерс" дома обыграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 0:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Панарин на 20-й минуте реализовал штрафной бросок, который стал для него первым в карьере в лиге.
14 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
18:49 • Noah Laba
19:08 • Артемий Панарин (П)
27:22 • Уилл Кюилл
(Мэттью Робертсон, Noah Laba)
27:58 • Джей Ти Миллер
62:56 • Джей Ти Миллер
12:41 • Захари Болдук
14:10 • Арбер Зекай
16:18 • Джейк Эванс
(Лэйн Хатсон, Джо Велено)
23:17 • Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
«
"Честно говоря, я запаниковал", - со смехом ответил Панарин, слова которого приводит сайт НХЛ.
Панарину 34 года, он сыграл 785 матчей в НХЛ, в которых забросил 313 шайб и отдал 590 голевых передач. Ранее россиянин также играл за "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс".