Рейтинг@Mail.ru
Панарин рассказал, что почувствовал во время первого буллита в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:44 14.12.2025 (обновлено: 12:06 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/khokkey-2061940794.html
Панарин рассказал, что почувствовал во время первого буллита в матче НХЛ
Панарин рассказал, что почувствовал во время первого буллита в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Панарин рассказал, что почувствовал во время первого буллита в матче НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признался, что запаниковал во время исполнения своего первого в карьере в Национальной хоккейной лиге РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T11:44:00+03:00
2025-12-14T12:06:00+03:00
хоккей
спорт
артемий панарин
монреаль канадиенс
чикаго блэкхокс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940863932_0:32:420:268_1920x0_80_0_0_b38cfae63f628d21e51ece2afd89ae3d.jpg
/20251019/khokkey-2049182504.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940863932_0:18:420:333_1920x0_80_0_0_946cc2ec13297ded1892ca4c98ff5089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артемий панарин, монреаль канадиенс, чикаго блэкхокс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Артемий Панарин, Монреаль Канадиенс, Чикаго Блэкхокс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Панарин рассказал, что почувствовал во время первого буллита в матче НХЛ

Панарин признался, что запаниковал во время исполнения буллита в матче НХЛ

© Фото : Социальные сети New-York RangersАртемий Панарин
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Социальные сети New-York Rangers
Артемий Панарин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признался, что запаниковал во время исполнения своего первого в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) буллита.
В воскресенье "Рейнджерс" дома обыграл "Монреаль Канадиенс" со счетом 5:4 (2:3, 2:1, 0:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Панарин на 20-й минуте реализовал штрафной бросок, который стал для него первым в карьере в лиге.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Рейнджерс
5 : 4
Монреаль
18:49 • Noah Laba
(Уилл Кюилл, Конор Шири)
19:08 • Артемий Панарин (П)
27:22 • Уилл Кюилл
(Мэттью Робертсон, Noah Laba)
27:58 • Джей Ти Миллер
(Мэттью Робертсон, Конор Шири)
62:56 • Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винсент Трочек)
12:41 • Захари Болдук
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
14:10 • Арбер Зекай
(Александр Каррье, Александр Тексье)
16:18 • Джейк Эванс
(Лэйн Хатсон, Джо Велено)
23:17 • Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Честно говоря, я запаниковал", - со смехом ответил Панарин, слова которого приводит сайт НХЛ.
Панарину 34 года, он сыграл 785 матчей в НХЛ, в которых забросил 313 шайб и отдал 590 голевых передач. Ранее россиянин также играл за "Чикаго Блэкхокс" и "Коламбус Блю Джекетс".
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Панарин устал от оскорблений. Русский гений заткнул американских хейтеров
19 октября, 10:00
 
ХоккейСпортАртемий ПанаринМонреаль КанадиенсЧикаго БлэкхоксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала