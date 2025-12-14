"Вегас" обыграл "Коламбус", Дорофеев и Чинахов забросили по шайбе

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе "Вегаса" шайбы забросили российский нападающий Павел Дорофеев (21-я минута), Бен Хаттон (46) и Брэйден Макнэбб (54). У хозяев площадки отличились Чарли Койл (8) и российский форвард Егор Чинахов (45).

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Нападающий "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков заблокировал один бросок и провел три силовых приема. Защитник "мундиров" Иван Проворов дважды бросил в створ и заблокировал один бросок. Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев результативными действиями не отметился.