"Вегас" обыграл "Коламбус", Дорофеев и Чинахов забросили по шайбе - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Хоккей
 
06:08 14.12.2025
"Вегас" обыграл "Коламбус", Дорофеев и Чинахов забросили по шайбе
Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
/20251214/khokkey-2061913979.html
"Вегас" обыграл "Коламбус", Дорофеев и Чинахов забросили по шайбе

"Вегас" обыграл "Коламбус" в НХЛ, Дорофеев и Чинахов забросили по одной шайбе

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
14 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Коламбус
2 : 3
Вегас
07:02 • Чарли Койл
(Зак Веренски, Коул Силлингер)
44:49 • Егор Чинахов
(Данте Фаббро, Кент Джонсон)
20:41 • Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
45:52 • Бен Хаттон
(Митчелл Марнер, Кедан Корчак)
53:13 • Брэйден Макнэбб
(Митчелл Марнер, Ши Теодор)
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). В составе "Вегаса" шайбы забросили российский нападающий Павел Дорофеев (21-я минута), Бен Хаттон (46) и Брэйден Макнэбб (54). У хозяев площадки отличились Чарли Койл (8) и российский форвард Егор Чинахов (45).
Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием. Нападающий "Блю Джекетс" Дмитрий Воронков заблокировал один бросок и провел три силовых приема. Защитник "мундиров" Иван Проворов дважды бросил в створ и заблокировал один бросок. Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев результативными действиями не отметился.
"Вегас" одержал вторую победу подряд. "Коламбус" продлил серию поражений до пяти матчей.
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от очередного поражения в НХЛ
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вегас Голден Найтс Коламбус Блю Джекетс Павел Дорофеев (хоккей) Егор Чинахов Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Иван Проворов Иван Барбашев
 
