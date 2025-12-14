"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров отметился двумя передачами

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Айлендерс" шайбы в основное время матча забросили Мэттью Шефер (4-я минута) и Калум Ритчи (11). Автором решающего буллита стал Эмиль Хейнеман. У гостей голами отличились Даррен Рэддиш (32) и Янис Мозер (44).