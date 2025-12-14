Рейтинг@Mail.ru
"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров отметился двумя передачами
Хоккей
 
02:57 14.12.2025
"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров отметился двумя передачами
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Тампа" проиграла "Айлендерс", Кучеров отметился двумя передачами

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 декабря 2025 • начало в 23:30
Закончен (Б)
Айлендерс
3 : 21:0
Тампа-Бэй
03:05 • Matthew Schaefer
(Энтони Дюклер, Мэтью Барзал)
10:16 • Калум Ричи
(Энтони Дюклер)
65:01 • Мэтью Барзал (П)
65:01 • Эмиль Хейнеман (П)
30:13 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гентцель)
43:20 • Янис Жером Мозер
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
65:01 • Брэйден Пойнт (П)
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе "Айлендерс" шайбы в основное время матча забросили Мэттью Шефер (4-я минута) и Калум Ритчи (11). Автором решающего буллита стал Эмиль Хейнеман. У гостей голами отличились Даррен Рэддиш (32) и Янис Мозер (44).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя передачами, продлив личную результативную серию до трех матчей, и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 32 броска из 34 и был признан первой звездой встречи. Форвард "островитян" Максим Шабанов результативными действиями не отметился.
"Тампа" потерпела пятое поражение в последних семи матчах чемпионата НХЛ. "Айлендерс" одержали третью победу подряд.
