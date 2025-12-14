Рейтинг@Mail.ru
"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:23 14.12.2025 (обновлено: 15:58 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/garaev-2061968924.html
"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым
"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым
Нижегородское "Торпедо" заключило контракт с нападающим Амиром Гараевым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T15:23:00+03:00
2025-12-14T15:58:00+03:00
хоккей
спорт
амир гараев
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848537066_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e8d4d751046c13bc44f0b5b9d7addf0.jpg
/20251206/kalinin-2060235647.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848537066_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cff02f83b1e3c8043e71b8ce6af660df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, амир гараев, торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Амир Гараев, Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым

Нижегородское "Торпедо" подписало контракт с экс-нападающим "Сочи" Гараевым

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХоккеисты "Торпедо"
Хоккеисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Торпедо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" заключило контракт с нападающим Амиром Гараевым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с форвардом рассчитано до 31 мая 2026 года и носит двусторонний характер.
«
"С юных лет Амир зарекомендовал себя как умный и командный форвард. Он умеет не только завершать атаки, но и создавать моменты для партнеров. В Молодежной хоккейной лиге входил в число лучших ассистентов и дважды принимал участие в Кубке вызова, а также защищал цвета юниорской сборной России", - отмечается в заявлении.
Гараеву 24 года. Он дебютировал в КХЛ в 2020 году в 19-летнем возрасте в составе "Сочи", за который провел 265 матчей и набрал 84 очка (35 голов + 49 передач).
Российский хоккеист Сергей Калинин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
ЦСКА заключил пробный контракт с олимпийским чемпионом
6 декабря, 00:03
 
ХоккейСпортАмир ГараевТорпедоКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала