"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым
"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым
Нижегородское "Торпедо" заключило контракт с нападающим Амиром Гараевым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T15:23:00+03:00
2025-12-14T15:23:00+03:00
2025-12-14T15:58:00+03:00
хоккей
спорт
амир гараев
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
Нижегородское "Торпедо" подписало контракт с экс-нападающим "Сочи" Гараевым