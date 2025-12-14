Рейтинг@Mail.ru
Норвежские гандболистки стали пятикратными чемпионками мира - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
21:33 14.12.2025
Норвежские гандболистки стали пятикратными чемпионками мира
Норвежские гандболистки стали пятикратными чемпионками мира
Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла команду Германии в финале чемпионата мира, который проходил в Нидерландах и Германии. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
спорт, норвегия, германия, нидерланды, хассан мустафа, международная федерация гандбола (ihf)
Спорт, Норвегия, Германия, Нидерланды, Хассан Мустафа, Международная федерация гандбола (IHF)
Норвежские гандболистки стали пятикратными чемпионками мира

Норвежские гандболистки обыграли немок и стали пятикратными чемпионками мира

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла команду Германии в финале чемпионата мира, который проходил в Нидерландах и Германии.
Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счетом 23:20 (11:11) в пользу норвежек.
Сборная Норвегии выиграла чемпионат мира в пятый раз в истории.
В матче за бронзу турнира сборная Франции в дополнительное время обыграла команду Нидерландов со счетом 33:31 (21:11, 14:15). Француженки впервые в истории выиграли бронзу чемпионата мира, ранее сборная трижды выигрывала мировое первенство и четыре раза становилась серебряным призером турнира.
В начале марта 2022 года Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В начале декабря президент Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа заявил, что IHF планирует вернуть сборные России и Белоруссии на международные турниры в 2026 году.
7 ноября, 12:25
Президент EHF предложил встретиться главе Федерации гандбола России
7 ноября, 12:25
 
СпортНорвегияГерманияНидерландыХассан МустафаМеждународная федерация гандбола (IHF)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
