Норвежские гандболистки стали пятикратными чемпионками мира
Норвежские гандболистки стали пятикратными чемпионками мира - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Норвежские гандболистки стали пятикратными чемпионками мира
14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Женская сборная Норвегии по гандболу обыграла команду Германии в финале чемпионата мира, который проходил в Нидерландах и Германии.
Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счетом 23:20 (11:11) в пользу норвежек.
Сборная Норвегии выиграла чемпионат мира в пятый раз в истории.
В матче за бронзу турнира сборная Франции в дополнительное время обыграла команду Нидерландов со счетом 33:31 (21:11, 14:15). Француженки впервые в истории выиграли бронзу чемпионата мира, ранее сборная трижды выигрывала мировое первенство и четыре раза становилась серебряным призером турнира.
В начале марта 2022 года Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В начале декабря президент Международной федерации гандбола (IHF) Хассан Мустафа заявил, что IHF планирует вернуть сборные России и Белоруссии на международные турниры в 2026 году.