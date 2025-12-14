Клуб Захаряна уволил главного тренера

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Испанец Серхио Франсиско уволен с поста главного тренера "Реал Сосьедад", сообщается на странице футбольного клуба в социальной сети X.
Франсиско возглавлял клуб из Сан-Себастьяна с июля. После 16 туров команда занимает 15-е место в таблице Ла Лиги с 16 очками. Работу в клубе также не продолжит его ассистент Иосу Ривас. До зимнего перерыва "Реал Сосьедад" временно возглавят Ион Ансотеги, работающий в дубле команды, и его помощник Иманоль Агиррече. За клуб выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
«
"Клуб хочет поблагодарить Франсиско за профессионализм, усилия и преданность, проявленные как во время работы с первой командой, так и в годы, проведенные в нашем клубе. В работе с нашей академией, где он более одиннадцати лет занимал тренерский пост, он был ключевой фигурой в завершающем этапе подготовки наших воспитанников", - отмечается в заявлении.
Франсиско 46 лет. Ранее он возглавлял вторую и третью команды "Реал Сосьедад", а также работал главным тренером клуба "Реал Унион" из города Ирун.