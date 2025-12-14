Рейтинг@Mail.ru
Клуб Захаряна уволил главного тренера - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:24 14.12.2025 (обновлено: 13:25 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/futbol-2061955174.html
Клуб Захаряна уволил главного тренера
Клуб Захаряна уволил главного тренера - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Клуб Захаряна уволил главного тренера
Испанец Серхио Франсиско уволен с поста главного тренера "Реал Сосьедад", сообщается на странице футбольного клуба в социальной сети X. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T13:24:00+03:00
2025-12-14T13:25:00+03:00
футбол
спорт
иманоль агиррече
арсен захарян
реал сосьедад
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061954991_0:417:2048:1569_1920x0_80_0_0_ee0336ad094fd27c437c10a629721311.jpg
/20251214/kafanov-2061938922.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061954991_0:241:2048:1777_1920x0_80_0_0_abff65d79d34cd37602e61a10d40d387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, иманоль агиррече, арсен захарян, реал сосьедад, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Иманоль Агиррече, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Чемпионат Испании по футболу
Клуб Захаряна уволил главного тренера

"Реал Сосьедад" уволил Серхио Франсиско с поста главного тренера

© Фото : Соцсети "Реал Сосьедад"Бывший главный тренер испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Серхио Франсиско
Бывший главный тренер испанского футбольного клуба Реал Сосьедад Серхио Франсиско - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Соцсети "Реал Сосьедад"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Испанец Серхио Франсиско уволен с поста главного тренера "Реал Сосьедад", сообщается на странице футбольного клуба в социальной сети X.
Франсиско возглавлял клуб из Сан-Себастьяна с июля. После 16 туров команда занимает 15-е место в таблице Ла Лиги с 16 очками. Работу в клубе также не продолжит его ассистент Иосу Ривас. До зимнего перерыва "Реал Сосьедад" временно возглавят Ион Ансотеги, работающий в дубле команды, и его помощник Иманоль Агиррече. За клуб выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
«
"Клуб хочет поблагодарить Франсиско за профессионализм, усилия и преданность, проявленные как во время работы с первой командой, так и в годы, проведенные в нашем клубе. В работе с нашей академией, где он более одиннадцати лет занимал тренерский пост, он был ключевой фигурой в завершающем этапе подготовки наших воспитанников", - отмечается в заявлении.
Франсиско 46 лет. Ранее он возглавлял вторую и третью команды "Реал Сосьедад", а также работал главным тренером клуба "Реал Унион" из города Ирун.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В сборной России не нашли вины Сафонова в пропущенных от "Меца" мячах
Вчера, 11:28
 
ФутболСпортИманоль АгирречеАрсен ЗахарянРеал СосьедадЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала