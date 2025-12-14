Рейтинг@Mail.ru
Левников правильно удалил Мойзеса в матче с "Краснодаром", признала ЭСК - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:05 14.12.2025 (обновлено: 13:27 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/futbol-2061952977.html
Левников правильно удалил Мойзеса в матче с "Краснодаром", признала ЭСК
Левников правильно удалил Мойзеса в матче с "Краснодаром", признала ЭСК - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Левников правильно удалил Мойзеса в матче с "Краснодаром", признала ЭСК
Арбитр Кирилл Левников правильно удалил игрока ЦСКА Мойзеса в матче против "Краснодара", говорится в отчете экспертно-судейской комиссии (ЭСК), опубликованном... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T13:05:00+03:00
2025-12-14T13:27:00+03:00
футбол
спорт
кирилл левников
российский футбольный союз (рфс)
акрон
мойзес
ионуц неделчару
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879638180_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_aa6a68f48d02e9bd22ad0e3e6b28f2ef.jpg
/20251208/rasizm-2060519468.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879638180_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_0498da835cb3666865e83e1c4243d974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирилл левников, российский футбольный союз (рфс), акрон, мойзес, ионуц неделчару, краснодар, пфк цска, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Кирилл Левников, Российский футбольный союз (РФС), Акрон, Мойзес, Ионуц Неделчару, Краснодар, ПФК ЦСКА, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
Левников правильно удалил Мойзеса в матче с "Краснодаром", признала ЭСК

ЭСК признала удаление игрока ЦСКА Мойзеса в матче с "Краснодаром" правильным

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГлавный судья Кирилл Левников
Главный судья Кирилл Левников - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Главный судья Кирилл Левников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Арбитр Кирилл Левников правильно удалил игрока ЦСКА Мойзеса в матче против "Краснодара", говорится в отчете экспертно-судейской комиссии (ЭСК), опубликованном на сайте Российского футбольного союза (РФС).
ЦСКА 7 декабря на выезде проиграл "Краснодару" (2:3) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости с 68-й минуты играли в меньшинстве, когда Мойзес был удален с поля, получив вторую желтую карточку. К тому моменту армейцы уступали со счетом 1:2.
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Краснодар
3 : 2
ЦСКА
38‎’‎ • Джон Кордоба
(Жуан Батчи)
51‎’‎ • Жуан Виктор
(Эдуард Сперцян)
70‎’‎ • Жуан Батчи
(Лукас Оласа)
11‎’‎ • Мойзес
(Данил Круговой)
90‎’‎ • Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком "Краснодара" Батчи. Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой. Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации", - отмечается в заявлении.
Также ЭСК признала правильным решение судьи Павла Кукуяна удалить с поля игрока "Акрона" Ионуца Неделчару в матче против "Зенита" (0:2).
Родриго Вильягра (справа) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
РФС рассмотрит инцидент с обвинениями игрока ЦСКА в расизме
8 декабря, 11:25
 
ФутболСпортКирилл ЛевниковРоссийский футбольный союз (РФС)АкронМойзесИонуц НеделчаруКраснодарПФК ЦСКААкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала