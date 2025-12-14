Левников правильно удалил Мойзеса в матче с "Краснодаром", признала ЭСК

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Арбитр Кирилл Левников правильно удалил игрока ЦСКА Мойзеса в матче против "Краснодара", говорится в отчете экспертно-судейской комиссии (ЭСК), опубликованном на сайте Российского футбольного союза (РФС).
ЦСКА 7 декабря на выезде проиграл "Краснодару" (2:3) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Гости с 68-й минуты играли в меньшинстве, когда Мойзес был удален с поля, получив вторую желтую карточку. К тому моменту армейцы уступали со счетом 1:2.
07 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
38’ • Джон Кордоба
51’ • Жуан Виктор
70’ • Жуан Батчи
11’ • Мойзес
90’ • Матеус Алвес
"Игрок ЦСКА Мойзес действует безрассудно в единоборстве за верховой мяч с игроком "Краснодара" Батчи. Мойзес выпрыгивает в сторону соперника с неестественно выставленной вверх рукой и совершает контакт рукой с его головой. Игрок ЦСКА не думает о безопасности соперника в данной игровой ситуации", - отмечается в заявлении.
Также ЭСК признала правильным решение судьи Павла Кукуяна удалить с поля игрока "Акрона" Ионуца Неделчару в матче против "Зенита" (0:2).
