ФШР заявила, что ожидает подтверждения снятия санкций с россиян

«

"Голосование по вопросу снятия всех санкций со всех российских команд, включая разрешение участвовать в турнирах с национальной символикой, состоялось, за это решение проголосовало большинство делегатов генассамблеи. Если быть точным - без малого 55% делегатов. Зачем нужно было второе голосование, нам совершенно непонятно, если решение было принято. Соответственно, ФШР ждет, что в самое ближайшее время это легитимное решение генеральной ассамблеи FIDE, принятое большинством делегатов, вступит в законную силу. И точка", - заявил Ткачев.