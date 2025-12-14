Рейтинг@Mail.ru
ФШР заявила, что ожидает подтверждения снятия санкций с россиян
23:19 14.12.2025 (обновлено: 23:24 14.12.2025)
ФШР заявила, что ожидает подтверждения снятия санкций с россиян
ФШР заявила, что ожидает подтверждения снятия санкций с россиян
2025
ФШР заявила, что ожидает подтверждения снятия санкций с россиян

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Федерация шахмат России (ФШР) ждет, что решение генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) о снятии всех санкций с российских шахматистов вступит в законную силу, заявил РИА Новости исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), она предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии, включая снятие запрета на участие в командных турнирах под национальным флагом. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).
«
"Голосование по вопросу снятия всех санкций со всех российских команд, включая разрешение участвовать в турнирах с национальной символикой, состоялось, за это решение проголосовало большинство делегатов генассамблеи. Если быть точным - без малого 55% делегатов. Зачем нужно было второе голосование, нам совершенно непонятно, если решение было принято. Соответственно, ФШР ждет, что в самое ближайшее время это легитимное решение генеральной ассамблеи FIDE, принятое большинством делегатов, вступит в законную силу. И точка", - заявил Ткачев.
Шахматные фигуры – черные - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Окончательное решение по допуску российских шахматистов примет совет FIDE
Спорт Аркадий Дворкович Международная федерация шахмат (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР) Международный олимпийский комитет (МОК)
 
