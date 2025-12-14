FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Окончательное решение по допуску российских шахматистов до международных турниров отложено в связи с необходимостью юридических консультаций, заявил на генассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) ее президент Аркадий Дворкович.
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), она предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии, включая снятие запрета на участие в командных турнирах под национальным флагом. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе.
"Мы продолжаем юридические консультации, наши коллеги формулируют предложения, включая голосование между двумя резолюциями. На данный момент мы перейдем к другим пунктам повестки", - сказал Дворкович в ходе генассамблеи FIDE после 15-минутного перерыва.