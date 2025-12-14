Рейтинг@Mail.ru
FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании
20:48 14.12.2025 (обновлено: 20:56 14.12.2025)
FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании
FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании
Окончательное решение по допуску российских шахматистов до международных турниров отложено в связи с необходимостью юридических консультаций, заявил на... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
спорт
шахматы
международная федерация шахмат (fide)
аркадий дворкович
федерация шахмат россии (фшр)
/20251214/fide--2061997931.html
Спорт, Шахматы, Международная федерация шахмат (FIDE), Аркадий Дворкович, Федерация шахмат России (ФШР)
FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании

Генассамблея FIDE отложила вопрос допуска российских шахматистов

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкШахматная доска
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Окончательное решение по допуску российских шахматистов до международных турниров отложено в связи с необходимостью юридических консультаций, заявил на генассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) ее президент Аркадий Дворкович.
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), она предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии, включая снятие запрета на участие в командных турнирах под национальным флагом. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе.
"Мы продолжаем юридические консультации, наши коллеги формулируют предложения, включая голосование между двумя резолюциями. На данный момент мы перейдем к другим пунктам повестки", - сказал Дворкович в ходе генассамблеи FIDE после 15-минутного перерыва.
Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск России
Спорт Шахматы Международная федерация шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович Федерация шахмат России (ФШР)
 
