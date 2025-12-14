FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Окончательное решение по допуску российских шахматистов до международных турниров отложено в связи с необходимостью юридических консультаций, заявил на генассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) ее президент Аркадий Дворкович.