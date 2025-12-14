Окончательное решение по допуску российских шахматистов примет совет FIDE

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Окончательное решение по формату допуска российских шахматистов до международных соревнований примет совет Международной шахматной федерации (FIDE) в консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК), заявил в ходе генассамблеи FIDE президент организации Аркадий Дворкович.
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), она предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии, включая снятие запрета на участие в командных турнирах под национальным флагом. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций.
«
"Поскольку у нас на связи осталось не так много делегатов, я предлагаю принять единственное юридически правильное решение – признать, что оба голосования законны и действительны, а дальше окончательное решение пусть примет совет FIDE в консультации с МОК. Поскольку уже невозможно провести нормальное голосование, мы принимаем это решение как есть, если не будет юридических протестов в ближайшее время", - сказал Дворкович на генассамблее FIDE после перерыва.