22:29 14.12.2025 (обновлено: 22:36 14.12.2025)
Окончательное решение по допуску российских шахматистов примет совет FIDE
Окончательное решение по допуску российских шахматистов примет совет FIDE
спорт, шахматы, международная федерация шахмат (fide), международный олимпийский комитет (мок), аркадий дворкович, федерация шахмат россии (фшр)
Спорт, Шахматы, Международная федерация шахмат (FIDE), Международный олимпийский комитет (МОК), Аркадий Дворкович, Федерация шахмат России (ФШР)
Окончательное решение по допуску российских шахматистов примет совет FIDE

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШахматные фигуры – черные
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Окончательное решение по формату допуска российских шахматистов до международных соревнований примет совет Международной шахматной федерации (FIDE) в консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК), заявил в ходе генассамблеи FIDE президент организации Аркадий Дворкович.
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), она предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии, включая снятие запрета на участие в командных турнирах под национальным флагом. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций.
"Поскольку у нас на связи осталось не так много делегатов, я предлагаю принять единственное юридически правильное решение – признать, что оба голосования законны и действительны, а дальше окончательное решение пусть примет совет FIDE в консультации с МОК. Поскольку уже невозможно провести нормальное голосование, мы принимаем это решение как есть, если не будет юридических протестов в ближайшее время", - сказал Дворкович на генассамблее FIDE после перерыва.
Шахматная доска - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
FIDE отложила вопрос допуска россиян из-за путаницы при голосовании
