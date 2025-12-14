Рейтинг@Mail.ru
20:11 14.12.2025 (обновлено: 20:48 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/fide--2061997931.html
Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск России
Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск России
2025-12-14T20:11:00+03:00
2025-12-14T20:48:00+03:00
спорт
международная федерация шахмат (fide)
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778438454_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c8bfe46b53b42c01f233d7f8f707911.jpg
спорт, международная федерация шахмат (fide), шахматы
Спорт, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШахматная доска
Шахматная доска - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала большинством голосов и полный, и частичный (в нейтральном статусе) допуск России до турниров.
На голосование были вынесены две резолюции, делегаты по очереди поддержали обе тайным голосованием. Частичный допуск был поддержан большим числом голосов. Окончательного решения генассамблея пока не приняла.
Ранее совет FIDE предложил допустить мужскую сборную России к командным соревнованиям в нейтральном статусе, как ранее было сделано с юниорскими и женскими командами, а также командами инвалидов.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Непомнящий оценил вероятность разрешения флага России на турнирах FIDE
24 ноября, 09:17
 
СпортМеждународная федерация шахмат (FIDE)Шахматы
 
