Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск России

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала большинством голосов и полный, и частичный (в нейтральном статусе) допуск России до турниров.

На голосование были вынесены две резолюции, делегаты по очереди поддержали обе тайным голосованием. Частичный допуск был поддержан большим числом голосов. Окончательного решения генассамблея пока не приняла.

Ранее совет FIDE предложил допустить мужскую сборную России к командным соревнованиям в нейтральном статусе, как ранее было сделано с юниорскими и женскими командами, а также командами инвалидов.