Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск России
Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск России - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск России
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала большинством голосов и полный, и частичный (в нейтральном статусе) допуск России до... РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T20:11:00+03:00
2025-12-14T20:11:00+03:00
2025-12-14T20:48:00+03:00
Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск России
Генассамблея FIDE поддержала и полный, и частичный допуск российских шахматистов
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала большинством голосов и полный, и частичный (в нейтральном статусе) допуск России до турниров.
На голосование были вынесены две резолюции, делегаты по очереди поддержали обе тайным голосованием. Частичный допуск был поддержан большим числом голосов. Окончательного решения генассамблея пока не приняла.
Ранее совет FIDE предложил допустить мужскую сборную России к командным соревнованиям в нейтральном статусе, как ранее было сделано с юниорскими и женскими командами, а также командами инвалидов.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.