"Бил как терминатор!": исторический триумф российского бокса в Дубае

15:13 14.12.2025 (обновлено: 15:42 14.12.2025)
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
© Getty Images / Waleed Zein/AnadoluРоссиянин Давид Суров и Арман Маханов из Узбекистана во время боя на чемпионате мира по боксу
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Российские боксеры добились семи золотых медалей на чемпионате мира в ОАЭ. РИА Новости Спорт рассказывает о турнире, на котором были побиты сразу несколько рекордов.

"У Америки нет сильной команды"

Чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией бокса (IBA), несмотря на непростые условия, связанные с переходом ряда национальных федераций в недавно созданную организацию World Boxing, прошел на высоком уровне с рекордными для любительского бокса призовыми - 300 тысяч долларов за первое место. В Дубай приехали 548 участников из 118 стран, россияне участвовали в 12 финалах из 13 возможных.
По словам самих чемпионов мира, они не почувствовали отсутствия на турнире представителей ряда европейских стран и американской сборной.
«
"Очень конкурентный чемпионат мира, поэтому перед каждым боем настраиваемся, набираем форму. Что касается отсутствия американцев, то на данный момент у них нет сильной команды. Даже на предыдущих соревнованиях, где Америка участвовала, они не забрали ни одной золотой медали. Даже не помню, было ли серебро или бронза. Поэтому основные команды со всего мира здесь", - поделился впечатлениями серебряный призер Олимпийских игр в Токио россиянин Муслим Гаджимагомедов.
Такое же мнение высказали и другие российские спортсмены, встретившиеся с действующими чемпионами мира и Олимпийских игр.
IBA всегда занимала принципиальную позицию в вопросе допуска российских спортсменов. Часть международных федераций до сих пор запрещает атлетам из России участвовать в турнирах под эгидой их организаций, подобный же запрет IBA продлился всего восемь месяцев. Затем ассоциация разрешила российским и белорусским боксерам участвовать в международных соревнованиях под своими флагами и с гимнами.
Серебряный призер чемпионата мира Эдмонд Худоян заявил, что флаг придал уверенности и духа всей российской команде.
«
"Я нахожусь в сборной около десяти лет, на протяжении этих лет представляю нашу великую страну. Сейчас мы выступаем под своим флагом, для спортсмена это очень важно, придает уверенность и дух. Это также означает, что международная ассоциация ценит нашу страну. Для нас это большая ответственность, нельзя подвести нашу великую державу, надо показать, что Россия - боксерская страна и, надеюсь, лучшая спортивная держава", - сказал он.
"Это большая гордость. Тем более я давно не слышал гимн в связи с последними событиями, - поделился восторгом новый чемпион мира Джамбулат Бижамов. - Это изначально придает больше мотивации, чтобы выигрывать и проявлять себя во благо нашей страны".

"Ничего не понимаю в боксе..."

Когда стало известно, что в финале выступят аж 12 россиян, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин поделился, что ждет от всех финалистов золотых медалей.
Но первые три боя завершились не в пользу российских спортсменов, хотя чемпион Европы 2024 года Худоян даже пошутил, что не разбирается в боксе после того, как судьи отдали победу Сакену Бибосынову из Казахстана, а не Вячеславу Рогозину.
«

"Смотрел Славкин бой, он как терминатор бил три раунда, парень же нанес максимум 20 ударов, и отдать (победу) в ту сторону... Тогда, извините меня, мы не разбираемся в боксе. Может быть, конечно, я так к своей команде отношусь. С таким трудом шли дальше в финал, и такая ситуация. Я и сам расстроен. Посмотрим, надо с холодной головой все пересмотреть и сделать анализ", - сказал он.

Свое серебро Эдмонд тоже воспринял тяжело. Долго не выходил из подтрибунного помещения после проигрыша и сначала отказался общаться с кем-либо, но затем нашел в себе силы дать комментарий:
"Честно, думал, что третий раунд выиграл. Была вера, потом посмотрел на Сан Саныча (Беспутина), он показывает палец вверх, а тут... Отдали и отдали. Все, что ни делается, все к лучшему. Значит, не дано мне еще быть чемпионом мира", - развел руками Худоян, выигравший два года назад бронзу в Ташкенте.
© Фото : Соцсети Международной ассоциации бокса (IBA)Российский боксер Шумков после победы на чемпионате мира
Российский боксер Шумков после победы на чемпионате мира - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : Соцсети Международной ассоциации бокса (IBA)
Российский боксер Шумков после победы на чемпионате мира
Первым безвыигрышную серию прервал Всеволод Шумков. В финале ему пришлось встретиться с олимпийским чемпионом 2024 года Абдумаликом Халоковым из Узбекистана. Для Шумкова, который не смог попасть на Олимпиаду в Париже, этот бой был по-настоящему символичным.
«
"Я очень счастлив! Просто не описать словами, горд за себя, что добился такого успеха. Это только начало большого пути, дальше пойдем за олимпийской медалью", - радовался Шумков.
Золото России в ОАЭ принесли Шумков, Бижамов, Илья Попов, Исмаил Муцольгов, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Давид Суров. До этого дня лучшим достижением нашей страны были четыре золотые медали на чемпионате мира - 1997 в Будапеште и пять наград высшей пробы в 1989 году в Москве.
Важную личную установку выполнил Гаджимагомедов, который стал первым трехкратным чемпионом мира в истории отечественного бокса: "Через год будет чемпионат мира IBA. Думаю, он еще лучше пройдет".
