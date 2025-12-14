Рейтинг@Mail.ru
Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России
Биатлон
 
13:01 14.12.2025 (обновлено: 14:31 14.12.2025)
Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России
Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России
Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем масс-старта на 15 км на этапе Кубка России в Тюмени. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
спорт, россия, тюмень, антон бабиков, александр поварницын
Биатлон, Спорт, Россия, Тюмень, Антон Бабиков, Александр Поварницын
Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России

Бажин выиграл масс-старт на 15 км на этапе Кубка России по биатлону

Российский биатлонист Кирилл Бажин
Российский биатлонист Кирилл Бажин - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Российский биатлонист Кирилл Бажин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем масс-старта на 15 км на этапе Кубка России в Тюмени.
Бажин преодолел дистанцию за 38 минут 23,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Антон Бабиков (отставание - 5,6 секунды; один промах), третье - Александр Поварницын (+25,8; три промаха).
Следующий этап Кубка России по биатлону пройдет в Дёмино с 16 по 18 января.
Виктория Метеля - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Метеля выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Тюмени
11 декабря, 11:10
 
Биатлон
 
