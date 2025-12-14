https://ria.ru/20251214/biatlon-2061952448.html
Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России
Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России
Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем масс-старта на 15 км на этапе Кубка России в Тюмени. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем масс-старта на 15 км на этапе Кубка России в Тюмени.
Бажин преодолел дистанцию за 38 минут 23,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Антон Бабиков (отставание - 5,6 секунды; один промах), третье - Александр Поварницын (+25,8; три промаха).
Следующий этап Кубка России по биатлону пройдет в Дёмино с 16 по 18 января.