Биатлон
 
10:56 14.12.2025
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени
биатлон
спорт
тюмень
россия
кубок россии по биатлону
кристина резцова
анастасия гришина
тюмень
россия
спорт, тюмень, россия, кубок россии по биатлону, кристина резцова, анастасия гришина
Биатлон, Спорт, Тюмень, Россия, Кубок России по биатлону, Кристина Резцова, Анастасия Гришина
Кристина Резцова. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей масс-старта на 12 км на этапе Кубка России в Тюмени.
Спортсменка преодолела дистанцию за 34 минуты 58,2 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Анастасия Гришина (отставание - 13 секунд; без промахов), третьей - Виктория Метеля (+21,7; один промах).
Этап в Тюмени завершится масс-стартом у мужчин в воскресенье. Начало - в 12:00 мск.
Российская биатлонистка Наталия Шевченко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Шевченко выиграла спринт на втором этапе Кубка России в Тюмени
13 декабря, 10:00
 
