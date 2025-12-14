https://ria.ru/20251214/biatlon-2061936341.html
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени
Биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей масс-старта на 12 км на этапе Кубка России в Тюмени. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T10:56:00+03:00
2025-12-14T10:56:00+03:00
2025-12-14T10:56:00+03:00
биатлон
спорт
тюмень
россия
кубок россии по биатлону
кристина резцова
анастасия гришина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780862803_69:0:2809:1541_1920x0_80_0_0_5f17f84a43111de000154efa803aff6f.jpg
/20251213/biatlon-2061811219.html
тюмень
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780862803_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_efec257cc5f6297ea02f24e8395943d8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, тюмень, россия, кубок россии по биатлону, кристина резцова, анастасия гришина
Биатлон, Спорт, Тюмень, Россия, Кубок России по биатлону, Кристина Резцова, Анастасия Гришина
Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени
Резцова выиграла масс-старт на 12 км на этапе Кубка России в Тюмени