Свищев прокомментировал призыв НОК Украины не допустить россиян к ОИ-2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:01 13.12.2025
Свищев прокомментировал призыв НОК Украины не допустить россиян к ОИ-2026
Свищев прокомментировал призыв НОК Украины не допустить россиян к ОИ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Свищев прокомментировал призыв НОК Украины не допустить россиян к ОИ-2026
Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) должно обратить внимание на призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допустить к... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025
Свищев прокомментировал призыв НОК Украины не допустить россиян к ОИ-2026

Свищев: МОК должен обратить внимание на призыв Украины к дискриминации россиян

Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) должно обратить внимание на призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допустить к участию в Олимпийских играх 2026 года российских фигуристов - из-за нарушения принципа равенства, заложенного в основополагающих документах МОК, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее НОК Украины обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) с требованием отстранить фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Россияне добились подобного права в сентябре, успешно выступив на квалификационном турнире в Пекине.
"Мне кажется совершенно справедливым решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Они четко сказали: при дискриминации по национальному признаку из-за провокаций будут наказаны как спортсмены, так и официальные лица, которые это допускают. Мне кажется, что подобные меры надо применить и по отношению к украинским функционерам (НОК Украины). Если они против допуска спортсменов по национальному признаку, то они должны за это нести ответственность", - сказал Свищев.
"И в этой ситуации должна быть (соответствующая) реакция как Международного олимпийского комитета, так и спортивного руководства нашей страны", - добавил собеседник агентства.
В настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли три российских спортсмена - Петросян и Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Боятся репрессий". Васильев объяснил выпад Украины против фигуристов из РФ
10 декабря, 11:53
 
Фигурное катание
 
Заголовок открываемого материала