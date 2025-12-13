Свищев прокомментировал призыв НОК Украины не допустить россиян к ОИ-2026

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) должно обратить внимание на призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допустить к участию в Олимпийских играх 2026 года российских фигуристов - из-за нарушения принципа равенства, заложенного в основополагающих документах МОК, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.