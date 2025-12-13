Свищев прокомментировал призыв НОК Украины не допустить россиян к ОИ-2026

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) должно обратить внимание на призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины не допустить к участию в Олимпийских играх 2026 года российских фигуристов - из-за нарушения принципа равенства, заложенного в основополагающих документах МОК, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее НОК Украины обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) с требованием отстранить фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Россияне добились подобного права в сентябре, успешно выступив на квалификационном турнире в Пекине.
"Мне кажется совершенно справедливым решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Они четко сказали: при дискриминации по национальному признаку из-за провокаций будут наказаны как спортсмены, так и официальные лица, которые это допускают. Мне кажется, что подобные меры надо применить и по отношению к украинским функционерам (НОК Украины). Если они против допуска спортсменов по национальному признаку, то они должны за это нести ответственность", - сказал Свищев.
"И в этой ситуации должна быть (соответствующая) реакция как Международного олимпийского комитета, так и спортивного руководства нашей страны", - добавил собеседник агентства.
В настоящее время квалификационный отбор к Олимпиаде-2026 прошли три российских спортсмена - Петросян и Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.