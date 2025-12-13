Рейтинг@Mail.ru
Шанава и Сундлинг выиграли спринты свободным стилем на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
20:30 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/sprint-2061881047.html
Шанава и Сундлинг выиграли спринты свободным стилем на этапе Кубка мира
Шанава и Сундлинг выиграли спринты свободным стилем на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Шанава и Сундлинг выиграли спринты свободным стилем на этапе Кубка мира
Француз Люка Шанава стал победителем мужского спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T20:30:00+03:00
2025-12-13T20:30:00+03:00
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
йонна сундлинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156331/95/1563319569_0:80:1081:688_1920x0_80_0_0_0b80d7da75ee1d900e47623fd5ba4a5b.jpg
/20251213/korostelev-2061871548.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156331/95/1563319569_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_4a0dda9aec2e24dd9de9b8870007acdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, йонна сундлинг
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Йонна Сундлинг
Шанава и Сундлинг выиграли спринты свободным стилем на этапе Кубка мира

Шанава и Сундлинг выиграли спринты свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе

© Фото : СоцсетиЛыжник Люка Шанава (Франция)
Лыжник Люка Шанава (Франция) - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Соцсети
Лыжник Люка Шанава (Франция). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Француз Люка Шанава стал победителем мужского спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
В финальном забеге Шанава показал результат 2 минуты 17,60 секунды. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание - 0,03 секунды), третьим финишировал норвежец Оскар Вике (+1,23). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо не смог выйти в полуфинал, заняв четвертое место в забеге 1/4 финала.
Ранее российский лыжник Савелий Коростелев не смог выйти в четвертьфинал спринта, заняв в квалификации 52-е место. Однако показанного результата хватило для завоевания квоты для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине. Коростелев и его соотечественница Дарья Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
Победительницей женского спринта свободным стилем стала шведка Йонна Сундлинг. В финале она показала результат 2 минуты 31,86 секунды. Второй стала Матильде Мюрвольд (отставание - 0,08 секунды) из Норвегии, третье место заняла швейцарка Надин Фендрих (+2,60). Непряева не сумела пройти квалификацию в спринте, но завоевала квоту для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Коростелев собирается побороться за медаль на Олимпиаде
Вчера, 18:33
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья НепряеваЙонна Сундлинг
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала