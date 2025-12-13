Шанава и Сундлинг выиграли спринты свободным стилем на этапе Кубка мира

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Француз Люка Шанава стал победителем мужского спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
В финальном забеге Шанава показал результат 2 минуты 17,60 секунды. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание - 0,03 секунды), третьим финишировал норвежец Оскар Вике (+1,23). Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо не смог выйти в полуфинал, заняв четвертое место в забеге 1/4 финала.
Ранее российский лыжник Савелий Коростелев не смог выйти в четвертьфинал спринта, заняв в квалификации 52-е место. Однако показанного результата хватило для завоевания квоты для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине. Коростелев и его соотечественница Дарья Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
Победительницей женского спринта свободным стилем стала шведка Йонна Сундлинг. В финале она показала результат 2 минуты 31,86 секунды. Второй стала Матильде Мюрвольд (отставание - 0,08 секунды) из Норвегии, третье место заняла швейцарка Надин Фендрих (+2,60). Непряева не сумела пройти квалификацию в спринте, но завоевала квоту для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.