Шумков посвятил России золото чемпионата мира
Единоборства
 
18:39 13.12.2025
Шумков посвятил России золото чемпионата мира
Шумков посвятил России золото чемпионата мира
Чемпион мира по боксу Всеволод Шумков заявил РИА Новости, что посвящает России свою победу на мировом первенстве. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
единоборства
спорт
чемпионат мира по боксу
бокс
спорт, чемпионат мира по боксу, бокс
Единоборства, Спорт, Чемпионат мира по боксу, Бокс
Шумков посвятил России золото чемпионата мира

Боксер Шумков заявил, что посвящает России свою победу на чемпионате мира

© Федерация бокса РоссииВсеволод Шумков
Всеволод Шумков - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Федерация бокса России
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпион мира по боксу Всеволод Шумков заявил РИА Новости, что посвящает России свою победу на мировом первенстве.
В субботу Шумков завоевал первое для сборной России золото на чемпионате мира в Дубае, победив в поединке в весовой категории до 60 кг олимпийского чемпиона 2024 года Абдумалика Халокова из Узбекистана.
«
"Поддержка болельщиков очень помогает и подбадривает. Если бы не они, сложно было бы собрать силы и выиграть. Большое спасибо нашей большой стране - России, что приехали поддержать. Полная трибуна российских зрителей очень мотивировала. Победу посвящаю своей стране. Это первое золото. Надеюсь, Россия займет первое общекомандное место, и мы поедем домой чемпионами", - сказал Шумков.
"Я очень счастлив! Просто не описать словами, горд за себя, что добился такого успеха. Это только начало большого пути, дальше пойдем за олимпийской медалью", - добавил он журналистам.
Бокс - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Российский боксер взял серебро чемпионата мира в ОАЭ
Единоборства
 
