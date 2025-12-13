Шумков посвятил России золото чемпионата мира

https://ria.ru/20251213/shumkov-2061872089.html
Чемпион мира по боксу Всеволод Шумков заявил РИА Новости, что посвящает России свою победу на мировом первенстве. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпион мира по боксу Всеволод Шумков заявил РИА Новости, что посвящает России свою победу на мировом первенстве.
В субботу Шумков завоевал первое для сборной России золото на чемпионате мира в Дубае, победив в поединке в весовой категории до 60 кг олимпийского чемпиона 2024 года Абдумалика Халокова из Узбекистана.
"Поддержка болельщиков очень помогает и подбадривает. Если бы не они, сложно было бы собрать силы и выиграть. Большое спасибо нашей большой стране - России, что приехали поддержать. Полная трибуна российских зрителей очень мотивировала. Победу посвящаю своей стране. Это первое золото. Надеюсь, Россия займет первое общекомандное место, и мы поедем домой чемпионами", - сказал Шумков.
"Я очень счастлив! Просто не описать словами, горд за себя, что добился такого успеха. Это только начало большого пути, дальше пойдем за олимпийской медалью", - добавил он журналистам.