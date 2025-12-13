https://ria.ru/20251213/sayutina-2061774454.html
Саютина стала 18-й на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Хамаре
13.12.2025
Саютина стала 18-й на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Хамаре
Россиянка Александра Саютина заняла 18-е место на дистанции 1500 метров на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в норвежском... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Саютина стала 18-й на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Хамаре
Конькобежка Саютина стала 18-й на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Хамаре
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россиянка Александра Саютина заняла 18-е место на дистанции 1500 метров на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в норвежском Хамаре.
Саютина преодолела дистанцию за 1 минуту 59,48 секунды, отстав на 4,53 секунды от победительницы - японки Михо Такаги. Второй стала представительница Казахстана Надежда Морозова (отставание - 0,03 секунды), третьей - норвежка Рагне Виклунн (+0,23).
Соревнования в Хамаре завершатся 14 декабря. Заключительный, пятый этап Кубка мира пройдет с 23 по 25 января в немецком Инцелле.