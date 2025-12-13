Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" Сафонова с трудом одолел аутсайдера. Матвея снова усадят на лавку? - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:20 13.12.2025 (обновлено: 23:32 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/safonov-2061893626.html
"ПСЖ" Сафонова с трудом одолел аутсайдера. Матвея снова усадят на лавку?
"ПСЖ" Сафонова с трудом одолел аутсайдера. Матвея снова усадят на лавку? - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"ПСЖ" Сафонова с трудом одолел аутсайдера. Матвея снова усадят на лавку?
"Пари Сен-Жермен" на выезде победил "Мец" в рамках 16-го тура чемпионата Франции по футболу. Вратарь сборной России Матвей Сафонов третий матч подряд вышел в... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T23:20:00+03:00
2025-12-13T23:32:00+03:00
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
матвей сафонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061892489_0:243:2048:1395_1920x0_80_0_0_cfec17adce9c4805206ea842f6280d4b.jpg
/20251211/atletik-pszh-2061236141.html
/20251207/safonov-2060371158.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061892489_0:51:2048:1587_1920x0_80_0_0_c1c5000d484648bdbd7b6a988af5bf26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, матвей сафонов
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Матвей Сафонов
"ПСЖ" Сафонова с трудом одолел аутсайдера. Матвея снова усадят на лавку?

"ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Мец" в выездном матче чемпионата Франции

© Getty Images / Ion Alcoba BeitiaМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Getty Images / Ion Alcoba Beitia
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
"Пари Сен-Жермен" на выезде победил "Мец" в рамках 16-го тура чемпионата Франции по футболу. Вратарь сборной России Матвей Сафонов третий матч подряд вышел в стартовом составе и пропустил первые мячи в сезоне-2025/26 — РИА Новости Спорт объясняет, почему нашего голкипера не в чем винить после встречи с худшей командой Лиги 1, однако допускает, что в дальнейшем россиянин вновь может стать вторым номером европейского гранда.

Не было бы счастья…

…да несчастье помогло! Сафонов, несмотря на летнюю продажу великолепного итальянца Джанлуиджи Доннаруммы в "Манчестер Сити", так и оставался вторым номером лучшего клуба Европы. Пришел дорогущий Люка Шевалье и начиная с матча за Суперкубок УЕФА не уступал россиянину место в воротах. Хотя предпосылки были: француз ошибался, "привозил" и становился объектом хейта болельщиков парижан. Но главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике продолжал верить в Люку, и обратил испанец внимание на Сафонова лишь после того, как Шевалье получил травму и пропустил два матча.
  • Сначала в матче Лиги 1 против "Ренна" (5:0) Матвей сотворил классный сейв и сохранил ворота на замке;
  • Затем в выездном матче Лиги чемпионов против "Атлетика" из Бильбао (0:0) воспитанник "Краснодара" снова не пропустил, однако работы у нашего футболиста — скажем честно — почти не было.
Сейв Матвея Сафонова - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Сафонов снова в Лиге чемпионов. Даже поиграл вместе с украинцем
11 декабря, 01:20
Несмотря на не самые напряженные встречи, тренерский штаб уверенность россиянина впечатлила. Шевалье вернулся в заявку, что подразумевало готовность француза выйти на поле… Вот только именно Сафонов попал в основу, спровоцировав размышления об изменении своего статуса в стане победителей Лиги чемпионов.
Кстати, сегодня Сафонов впервые сыграл в стартовом составе с украинским защитником Ильей Забарным. Что по понятным неспортивным причинам привлекло внимание СМИ.

Сафонов пропустил. Но не подвел

Завершить третий матч кряду на ноль не удалось: то, что не получилось у "Ренна" и басков, провернул дома "Мец". Ведший в счете "ПСЖ" расслабился под конец первого тайма, и Жесси Деменге на 42-й минуте на добивании отправил мяч в пустые ворота — мгновениями ранее Сафонов реагировал на первый удар, поэтому завалился в угол и вмешаться в эпизод не смог. Уверены, в такой ситуации не спас бы и Шевалье.
Да и гол активного Георгия Цитаишвили в концовке тоже нельзя назвать вратарским: совсем никто не мешал грузину расстрелять дальний угол.
© Getty ImagesФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Getty Images
Футболисты "ПСЖ"
Но были еще моменты у хозяев, вовсе не один раз подошел "Мец" ко владениям Матвея. Например, после удара Коффи Куао голкипер вытянулся и вытащил из ближнего угла, плюс на штрафном хорошо занял позицию по центру и справился.
Атака тем временем наколотила три: Гонсалу Рамуш отличился на 31-й минуте, Кентен Нджанту — на 39-й, Дезире Дуэ (63) забил, как оказалось, победный третий.
  • "ПСЖ" ненадолго становится первым в турнирной таблице, однако уже завтра чемпионов может вернуть на вторую строчку "Ланс" в случае своего триумфа.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 декабря 2025 • начало в 21:00
Завершен
Мец
2 : 3
ПСЖ
42‎’‎ • Джесси Деминге
81‎’‎ • Георгий Цитаишвили
(Готье Эн)
31‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Ли Кан Ин)
39‎’‎ • Quentin Ndjantou
(Ibrahim Mbaye)
63‎’‎ • Дезире Дуэ
(Ibrahim Mbaye)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Продолжение интересного сюжета

Да-да, это про продолжение вратарской гонки за звание первого номера "ПСЖ". Чемпионат Франции уходит на паузу, но матчи парижан продолжаются — сегодня обладатели "ушастого" трофея ЛЧ узнали соперника по финалу Межконтинентального кубка, им станет бразильский клуб "Фламенго". В субботу победители Кубка Либертадорес взяли верх над египетской командой "Пирамидс" в третьем раунде и пробились в решающий матч турнира.
Встреча пройдет 17 декабря в Катаре. И совсем непонятно, кого предпочтет Луис Энрике в этом противостоянии? Верим, что выбор падет на Матвея, однако после двух пропущенных от аутсайдера Лиги 1 не удивимся, если испанский тренер вернет в состав Шевалье. Но даже если все по второму сценарию, важно, что Сафонов круто проявил себя в начале зимы, поэтому наверняка еще не раз выручит парижан в Кубке страны и в случае травм/спада Люки.
Матвей Сафонов с футболистами ПСЖ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Крутейший сейв и ноль пропущенных! Сафонов вернулся в ворота "ПСЖ" и удивил
7 декабря, 07:00
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоМатвей Сафонов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала