"ПСЖ" Сафонова с трудом одолел аутсайдера. Матвея снова усадят на лавку?

"Пари Сен-Жермен" на выезде победил "Мец" в рамках 16-го тура чемпионата Франции по футболу. Вратарь сборной России Матвей Сафонов третий матч подряд вышел в стартовом составе и пропустил первые мячи в сезоне-2025/26 — РИА Новости Спорт объясняет, почему нашего голкипера не в чем винить после встречи с худшей командой Лиги 1, однако допускает, что в дальнейшем россиянин вновь может стать вторым номером европейского гранда.

Не было бы счастья…

…да несчастье помогло! Сафонов, несмотря на летнюю продажу великолепного итальянца Джанлуиджи Доннаруммы в "Манчестер Сити", так и оставался вторым номером лучшего клуба Европы. Пришел дорогущий Люка Шевалье и начиная с матча за Суперкубок УЕФА не уступал россиянину место в воротах. Хотя предпосылки были: француз ошибался, "привозил" и становился объектом хейта болельщиков парижан. Но главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике продолжал верить в Люку, и обратил испанец внимание на Сафонова лишь после того, как Шевалье получил травму и пропустил два матча.

Сначала в матче Лиги 1 против "Ренна" (5:0) Матвей сотворил классный сейв и сохранил ворота на замке;

Затем в выездном матче Лиги чемпионов против "Атлетика" из Бильбао (0:0) воспитанник "Краснодара" снова не пропустил, однако работы у нашего футболиста — скажем честно — почти не было.

Несмотря на не самые напряженные встречи, тренерский штаб уверенность россиянина впечатлила. Шевалье вернулся в заявку, что подразумевало готовность француза выйти на поле… Вот только именно Сафонов попал в основу, спровоцировав размышления об изменении своего статуса в стане победителей Лиги чемпионов.

Кстати, сегодня Сафонов впервые сыграл в стартовом составе с украинским защитником Ильей Забарным. Что по понятным неспортивным причинам привлекло внимание СМИ.

Сафонов пропустил. Но не подвел

Завершить третий матч кряду на ноль не удалось: то, что не получилось у "Ренна" и басков, провернул дома "Мец". Ведший в счете "ПСЖ" расслабился под конец первого тайма, и Жесси Деменге на 42-й минуте на добивании отправил мяч в пустые ворота — мгновениями ранее Сафонов реагировал на первый удар, поэтому завалился в угол и вмешаться в эпизод не смог. Уверены, в такой ситуации не спас бы и Шевалье.

Да и гол активного Георгия Цитаишвили в концовке тоже нельзя назвать вратарским: совсем никто не мешал грузину расстрелять дальний угол.

Но были еще моменты у хозяев, вовсе не один раз подошел "Мец" ко владениям Матвея. Например, после удара Коффи Куао голкипер вытянулся и вытащил из ближнего угла, плюс на штрафном хорошо занял позицию по центру и справился.

Атака тем временем наколотила три: Гонсалу Рамуш отличился на 31-й минуте, Кентен Нджанту — на 39-й, Дезире Дуэ (63) забил, как оказалось, победный третий.

"ПСЖ" ненадолго становится первым в турнирной таблице, однако уже завтра чемпионов может вернуть на вторую строчку "Ланс" в случае своего триумфа.

Продолжение интересного сюжета

Да-да, это про продолжение вратарской гонки за звание первого номера "ПСЖ". Чемпионат Франции уходит на паузу, но матчи парижан продолжаются — сегодня обладатели "ушастого" трофея ЛЧ узнали соперника по финалу Межконтинентального кубка, им станет бразильский клуб "Фламенго". В субботу победители Кубка Либертадорес взяли верх над египетской командой "Пирамидс" в третьем раунде и пробились в решающий матч турнира.