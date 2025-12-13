Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ", несмотря на возвращение Шевалье

Сафонову 26 лет, в предыдущих двух матчах он отыграл на ноль. Россиянин перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.