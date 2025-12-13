https://ria.ru/20251213/safonov-2061883825.html
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ", несмотря на возвращение Шевалье
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ", несмотря на возвращение Шевалье
Российский голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе "Пари Сен-Жермен" в матче против "Меца", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ", несмотря на возвращение Шевалье
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе "Пари Сен-Жермен" в матче против "Меца", сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.
Встреча пройдет в Меце
в рамках 16-го тура чемпионата Франции, начало - 21:00 мск.
Ранее игравший со старта сезона в основе голкипер Люка Шевалье
получил травму и пропустил два матча, место в воротах занял не получавший до этого шанса в текущем сезоне Сафонов. На матч с "Мецем" в заявку вошли оба вратаря, Шевалье остался на скамейке запасных. Также Сафонов впервые сыграет в стартовом составе с украинским защитником Ильей Забарным.
"ПСЖ" с 33 очками занимает второе место в таблице Лиги 1, "Мец" (11 очков) идет на последней, 18-й строчке.
Сафонову 26 лет, в предыдущих двух матчах он отыграл на ноль. Россиянин перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.