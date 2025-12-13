Рейтинг@Mail.ru
Боксер Попов заявил, что золото ЧМ поможет ему на пути к победе на Играх
18:44 13.12.2025
Боксер Попов заявил, что золото ЧМ поможет ему на пути к победе на Играх
Российский боксер Илья Попов заявил РИА Новости, что ставит перед собой цель завоевать золото Олимпийских игр после победы на чемпионате мира в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T18:44:00+03:00
2025-12-13T18:44:00+03:00
спорт, дубай, илья попов, чемпионат мира по боксу, бокс
Единоборства, Спорт, Дубай, Илья Попов, Чемпионат мира по боксу, Бокс
Боксер Попов заявил, что золото ЧМ поможет ему на пути к победе на Играх

Боксер Попов: титул чемпиона мира поможет мне на пути к золотой медали Олимпиады

© РИА Новости / Александр Кряжев
Илья Попов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский боксер Илья Попов заявил РИА Новости, что ставит перед собой цель завоевать золото Олимпийских игр после победы на чемпионате мира в Дубае.
В субботу Попов завоевал золото чемпионата мира, победив в финальном поединке в весовой категории до 63,5 Омара Ливазу из Киргизии.
"Конечно, - ответил Попов на вопрос, есть ли у него мечта стать олимпийским чемпионом. - Золото Игр ни с чем несравнимо. Это главное достижение в нашем деле, поэтому эта мечта есть. Сто процентов этот пояс поможет на пути к этому. Это огромный опыт и шаг вперед, который мы преодолели".
"На данный момент это самая тяжелая трудовая медаль, самая значимая награда. Я чемпион мира. Это действительно счастье, и я хочу насладиться этим. Эмоционально и физически было сложно настроиться на шестой бой, но мы все преодолели. В этом году я завел семью, у меня прекрасная любимая жена Юля, которая каждый бой меня поддерживает. Хочу посвятить победу семье, родным, близким", - добавил Попов в разговоре с журналистами.
Всеволод Шумков - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Шумков посвятил России золото чемпионата мира
Вчера, 18:39
 
ЕдиноборстваСпортДубайИлья ПоповЧемпионат мира по боксуБокс
 
