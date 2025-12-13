Боксер Попов заявил, что золото ЧМ поможет ему на пути к победе на Играх

"Конечно, - ответил Попов на вопрос, есть ли у него мечта стать олимпийским чемпионом. - Золото Игр ни с чем несравнимо. Это главное достижение в нашем деле, поэтому эта мечта есть. Сто процентов этот пояс поможет на пути к этому. Это огромный опыт и шаг вперед, который мы преодолели".

"На данный момент это самая тяжелая трудовая медаль, самая значимая награда. Я чемпион мира. Это действительно счастье, и я хочу насладиться этим. Эмоционально и физически было сложно настроиться на шестой бой, но мы все преодолели. В этом году я завел семью, у меня прекрасная любимая жена Юля, которая каждый бой меня поддерживает. Хочу посвятить победу семье, родным, близким", - добавил Попов в разговоре с журналистами.