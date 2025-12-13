https://ria.ru/20251213/perro-2061845475.html
Перро выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Перро выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Француз Эрик Перро стал победителем мужской гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Перро выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
