Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
14:48 13.12.2025 (обновлено: 15:23 13.12.2025)
Перро выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Француз Эрик Перро стал победителем мужской гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
хохфильцен, международный союз биатлонистов (ibu), союз биатлонистов россии (сбр), спортивный арбитражный суд (cas), кубок мира по биатлону
Биатлон, Хохфильцен, Международный союз биатлонистов (IBU), Союз биатлонистов России (СБР), Спортивный арбитражный суд (CAS), Кубок мира по биатлону
© Фото : Соцсети спортсменаЭрик Перро
Эрик Перро - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Соцсети спортсмена
Эрик Перро. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Француз Эрик Перро стал победителем мужской гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Перро преодолел дистанцию 12,5 километров за 30 минут 6,2 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал итальянец Томмазо Джакомель (отставание - 10,2 секунды; 1 промах), замкнул тройку лучших норвежец Йохан-Олав Ботн (+29,0; 1).
Этап в Хохфильцене завершится 14 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.
БиатлонХохфильценМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Спортивный арбитражный суд (CAS)Кубок мира по биатлону
 
