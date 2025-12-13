Рейтинг@Mail.ru
16:30 13.12.2025
Непряева завоевала квоту для участия в Олимпиаде в спринте
Непряева завоевала квоту для участия в Олимпиаде в спринте
Дарья Непряева. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева смогла завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в спринтерской гонке по итогам квалификации в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Победительницей квалификации спринта свободным стилем стала шведка Йонна Сундлинг с результатом 2 минуты 38,59 секунды. Второй стала норвежка Матильда Мирвольд (отставание - 1,97 секунды), третьей стала шведка Майя Дальквист (+2,37).
Непряева отстала от лидера на 9,67 секунды и не смогла выйти в 1/4 финала гонки, показав время за пределами тридцатки. Однако россиянка смогла завоевать квоту для участия в Олимпиаде в спринте.
Непряева и Савелий Коростелев принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус.
Россйская лыжница Вероника Степанова - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус
12 декабря, 16:29
 
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
