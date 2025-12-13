Непряева завоевала квоту для участия в Олимпиаде в спринте

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева смогла завоевать квоту для участия в Олимпийских играх в спринтерской гонке по итогам квалификации в рамках третьего этапа Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.

Непряева отстала от лидера на 9,67 секунды и не смогла выйти в 1/4 финала гонки, показав время за пределами тридцатки. Однако россиянка смогла завоевать квоту для участия в Олимпиаде в спринте.