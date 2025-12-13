Рейтинг@Mail.ru
Немков — Феррейра: смотреть онлайн бой за титул PFL 13 декабря - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
20:35 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/nemkov-ferreyra-smotret-onlayn-2061880813.html
Немков — Феррейра: смотреть онлайн бой за титул PFL 13 декабря
Немков — Феррейра: смотреть онлайн бой за титул PFL 13 декабря - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Немков — Феррейра: смотреть онлайн бой за титул PFL 13 декабря
Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков проведет бой за пояс PFL в тяжелом весе в поединке против Ренана Феррейры. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T20:35:00+03:00
2025-12-13T20:35:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
вадим немков
professional fighters league (pfl)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928537208_0:0:1028:579_1920x0_80_0_0_c5585284fb57ddd931a65850211fdbcd.jpg
/20251209/petr-2060771890.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928537208_0:0:1028:771_1920x0_80_0_0_402d1326762ccab79dd7c129dacf6be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), вадим немков, professional fighters league (pfl), анонсы и трансляции матчей
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Вадим Немков, Professional Fighters League (PFL), Анонсы и трансляции матчей

Немков — Феррейра: смотреть онлайн бой за титул PFL 13 декабря

© Соцсети спортсменаВадим Немков
Вадим Немков - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Соцсети спортсмена
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков проведет бой за пояс PFL в тяжелом весе в поединке против Ренана Феррейры.
Турнир PFL пройдет во французском Лионе.
Ориентировочно россиянин и бразилец выйдут в клетку ближе к полуночи по московскому времени.
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Петр Ян стал шестым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
9 декабря, 11:47
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Вадим НемковProfessional Fighters League (PFL)Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала