Немков — Феррейра: смотреть онлайн бой за титул PFL 13 декабря
Немков — Феррейра: смотреть онлайн бой за титул PFL 13 декабря
Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков проведет бой за пояс PFL в тяжелом весе в поединке против Ренана Феррейры. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
