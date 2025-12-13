https://ria.ru/20251213/mutsolgov-2061872792.html
Россиянин завоевал золото чемпионата мира по боксу в Дубае
Россиянин завоевал золото чемпионата мира по боксу в Дубае - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Россиянин завоевал золото чемпионата мира по боксу в Дубае
Российский боксер Исмаил Муцольгов завоевал золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Россиянин завоевал золото чемпионата мира по боксу в Дубае
Российский боксер Муцольгов завоевал золото чемпионата мира в Дубае
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости. Российский боксер Исмаил Муцольгов завоевал золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Дубае.
В субботу в финальном поединке в весовой категории до 75 кг Муцольгов победил казахстанца Сабыржана Аккалыкова.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.