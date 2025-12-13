Рейтинг@Mail.ru
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом
Лыжные гонки
 
12:59 13.12.2025
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом
Сергей Ардашев одержал победу в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Чусовом (Пермский край).
лыжные гонки
спорт
чусовой
россия
пермский край
сергей ардашев
александр большунов
вероника степанова
чусовой
россия
пермский край
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом

Ардашев выиграл спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом

Российский лыжник Сергей Ардашев
Российский лыжник Сергей Ардашев. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сергей Ардашев одержал победу в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Чусовом (Пермский край).
Спортсмен показал результат 3 минуты 6,06 секунды. Вторым стал Сергей Волков (отставание - 0,47 секунды). Третье место занял Данила Карпасюк (+1,25).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял третье место в своем полуфинальном забеге и не смог попасть в финал соревнований.
У женщин спринтерскую гонку выиграла олимпийская чемпионка Вероника Степанова, показавшая результат 3 минуты 28,87 секунды. Второе место заняла Алена Баранова (+2,04), третье - Юлия Ступак (+2,13).
Соревнования в Чусовом завершатся в воскресенье мужской гонкой преследования свободным стилем.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России
29 ноября, 18:01
29 ноября, 18:01
 
