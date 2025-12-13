https://ria.ru/20251213/lyzhi-2061832037.html
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом
Сергей Ардашев одержал победу в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа сезона-2025/26 Кубка России, проходящего в Чусовом (Пермский край). РИА Новости Спорт, 13.12.2025
лыжные гонки
спорт
чусовой
россия
пермский край
сергей ардашев
александр большунов
вероника степанова
чусовой
россия
пермский край
Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России в Чусовом
