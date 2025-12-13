Рейтинг@Mail.ru
Российская конькобежка победила на этапе Кубка мира в Норвегии
14:07 13.12.2025 (обновлено: 15:24 13.12.2025)
Российская конькобежка победила на этапе Кубка мира в Норвегии
Российская конькобежка победила на этапе Кубка мира в Норвегии
Российская конькобежка победила на этапе Кубка мира в Норвегии
Российская конькобежка Ксения Коржова победила на 1000-метровой дистанции в дивизионе В на четвертом этапе Кубка мира в норвежском Хамаре. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025
Новости
спорт, конькобежный спорт
Спорт, Конькобежный спорт
Российская конькобежка победила на этапе Кубка мира в Норвегии

Конькобежка Коржова победила на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Хамаре

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонькобежный спорт
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Конькобежный спорт. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российская конькобежка Ксения Коржова победила на 1000-метровой дистанции в дивизионе В на четвертом этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.
В субботу Коржова первенствовала с результатом 4 минуты 4,48 секунды. Второй с отставанием 1,09 секунды стала Виолетта Браун из Франции, третье место заняла австрийка Джанин Роснер (+1,99).
Соревнования в Хамаре завершатся 14 декабря. Пятый этап Кубка мира пройдет с 23 по 25 января в немецком Инцелле.
Глава СКР рассказал об отношении к российским конькобежцам в США
6 ноября, 11:04
Глава СКР рассказал об отношении к российским конькобежцам в США
6 ноября, 11:04
 
СпортКонькобежный спорт
 
