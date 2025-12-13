https://ria.ru/20251213/korzhova-2061840122.html
Российская конькобежка победила на этапе Кубка мира в Норвегии
Российская конькобежка победила на этапе Кубка мира в Норвегии - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Российская конькобежка победила на этапе Кубка мира в Норвегии
Российская конькобежка Ксения Коржова победила на 1000-метровой дистанции в дивизионе В на четвертом этапе Кубка мира в норвежском Хамаре. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T14:07:00+03:00
2025-12-13T14:07:00+03:00
2025-12-13T15:24:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927753449_0:88:3039:1797_1920x0_80_0_0_e2d442bef8d38a46a38b57b1ff2a5083.jpg
/20251106/gulyaev-2053147541.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927753449_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_95c735461aa0da231a05de82a9668a23.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, конькобежный спорт
Спорт, Конькобежный спорт
Российская конькобежка победила на этапе Кубка мира в Норвегии
Конькобежка Коржова победила на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Хамаре