Лыжник Коростелев указал на сложную адаптацию на Кубке мира
Лыжные гонки
 
20:06 13.12.2025
Лыжник Коростелев указал на сложную адаптацию на Кубке мира
Лыжник Коростелев указал на сложную адаптацию на Кубке мира
Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал РИА Новости о сложной адаптации на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
лыжные гонки
давос
савелий коростелев
дарья непряева
спорт
давос
Новости
давос, савелий коростелев, дарья непряева, спорт
Лыжные гонки, Давос, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спорт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал РИА Новости о сложной адаптации на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Коростелев в субботу не смог выйти в четвертьфинал спринта, заняв в квалификации 52-е место и отстав от лидера на 8,32 секунды. Показанного результата хватило для завоевания квоты для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине.
«

"Тяжелая адаптация ко всему, - сказал Коростелев. - Никакого волнения не было. Это уровень моего спринта. Кто считает меня спринтером, явно гонки не смотрит".

Коростелев и его соотечественница Дарья Непряева принимают участие в этапе Кубка мира в Давосе в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на Кубке мира с 2022 года, Коростелев дебютировал на соревнованиях.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! На Западе тихо смирились
10 декабря, 19:55
 
Лыжные гонкиДавосСавелий КоростелевДарья НепряеваСпорт
 
