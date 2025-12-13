Лыжник Коростелев указал на сложную адаптацию на Кубке мира

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал РИА Новости о сложной адаптации на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Коростелев в субботу не смог выйти в четвертьфинал спринта, заняв в квалификации 52-е место и отстав от лидера на 8,32 секунды. Показанного результата хватило для завоевания квоты для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине.
"Тяжелая адаптация ко всему, - сказал Коростелев. - Никакого волнения не было. Это уровень моего спринта. Кто считает меня спринтером, явно гонки не смотрит".
Коростелев и его соотечественница Дарья Непряева принимают участие в этапе Кубка мира в Давосе в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на Кубке мира с 2022 года, Коростелев дебютировал на соревнованиях.
