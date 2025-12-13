Рейтинг@Mail.ru
Коростелев собирается побороться за медаль на Олимпиаде
Лыжные гонки
 
18:33 13.12.2025
Коростелев собирается побороться за медаль на Олимпиаде
Коростелев собирается побороться за медаль на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев после своей первой гонки на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе заявил, что надеется завоевать медаль на... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
лыжные гонки
спорт
савелий коростелев
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
/20251212/korostelev-2061745040.html
спорт, савелий коростелев, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев собирается побороться за медаль на Олимпиаде

Лыжник Коростелев заявил, что надеется побороться на Олимпиаде за медаль

Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев после своей первой гонки на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе заявил, что надеется завоевать медаль на Олимпийских играх в Италии.
Коростелев в субботу не смог выйти в четвертьфинал спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Давосе, заняв в квалификации 52-е место и отстав от лидера на 8,32 секунды. Однако показанного результата хватило для завоевания квоты для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине.
"Я хочу подготовиться к "Тур де Ски", особенно в Италии. Надеюсь, будет лучше, чем сегодня", - цитирует Коростелева VG.
«
"Конечно, надеюсь на олимпийскую медаль, но сложно сказать, в какой именно гонке", - добавил спортсмен.
Коростелев и его соотечественница Дарья Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Сделал Большунова и прорвал изоляцию: кто такой Савелий Коростелев
12 декабря, 19:14
 
Лыжные гонкиСпортСавелий КоростелевДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026
 
