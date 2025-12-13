Коростелев собирается побороться за медаль на Олимпиаде

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев после своей первой гонки на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе заявил, что надеется завоевать медаль на Олимпийских играх в Италии.
Коростелев в субботу не смог выйти в четвертьфинал спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Давосе, заняв в квалификации 52-е место и отстав от лидера на 8,32 секунды. Однако показанного результата хватило для завоевания квоты для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине.
"Я хочу подготовиться к "Тур де Ски", особенно в Италии. Надеюсь, будет лучше, чем сегодня", - цитирует Коростелева VG.
«
"Конечно, надеюсь на олимпийскую медаль, но сложно сказать, в какой именно гонке", - добавил спортсмен.
Коростелев и его соотечественница Дарья Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
