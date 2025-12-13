"Это дерьмо": Коростелев резко отреагировал на свой результат на КМ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев назвал ужасной свою первую гонку на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Коростелев в субботу не смог выйти в четвертьфинал спринтерской гонки, заняв в квалификации 52-е место и отстав от лидера на 8,32 секунды. Однако показанного результата хватило для завоевания квоты для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине.
«
"Это было дерьмово. Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня это было очень сложно, особенно последние 30 секунд - тогда у меня горели ноги", - сказал Коростелев в интервью VG, добавив, что с нетерпением ждет забегов на длинные дистанции на Кубке мира.
Коростелев и его соотечественница Дарья Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
12 декабря, 19:14