"Это дерьмо": Коростелев резко отреагировал на свой результат на КМ

«

"Это было дерьмово. Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня это было очень сложно, особенно последние 30 секунд - тогда у меня горели ноги", - сказал Коростелев в интервью VG, добавив, что с нетерпением ждет забегов на длинные дистанции на Кубке мира.