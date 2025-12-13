Рейтинг@Mail.ru
"Это дерьмо": Коростелев резко отреагировал на свой результат на КМ
Лыжные гонки
 
18:07 13.12.2025 (обновлено: 18:19 13.12.2025)
"Это дерьмо": Коростелев резко отреагировал на свой результат на КМ
"Это дерьмо": Коростелев резко отреагировал на свой результат на КМ - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
"Это дерьмо": Коростелев резко отреагировал на свой результат на КМ
Российский лыжник Савелий Коростелев назвал ужасной свою первую гонку на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
лыжные гонки
савелий коростелев
спорт
дарья непряева
савелий коростелев, спорт, дарья непряева
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Спорт, Дарья Непряева
"Это дерьмо": Коростелев резко отреагировал на свой результат на КМ

Лыжник Коростелев назвал ужасной свою первую гонку на этапе Кубка мира в Давосе

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев назвал ужасной свою первую гонку на третьем этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Коростелев в субботу не смог выйти в четвертьфинал спринтерской гонки, заняв в квалификации 52-е место и отстав от лидера на 8,32 секунды. Однако показанного результата хватило для завоевания квоты для участия в Олимпийских играх в данной дисциплине.
"Это было дерьмово. Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня это было очень сложно, особенно последние 30 секунд - тогда у меня горели ноги", - сказал Коростелев в интервью VG, добавив, что с нетерпением ждет забегов на длинные дистанции на Кубке мира.

Коростелев и его соотечественница Дарья Непряева принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Это первый старт для российских лыжников на этапах Кубка мира с 2022 года.
Лыжные гонкиСавелий КоростелевСпортДарья Непряева
 
