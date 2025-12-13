Российский боксер взял серебро чемпионата мира в ОАЭ

ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости. Россиянин Сергей Колденков завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.

В поединке в весовой категории до 71 кг Колденков уступил Абылайхану Жусупову из Казахстана.

Призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.