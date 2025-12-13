Рейтинг@Mail.ru
Российский боксер взял серебро чемпионата мира в ОАЭ
Единоборства
 
18:35 13.12.2025
Российский боксер взял серебро чемпионата мира в ОАЭ
Российский боксер взял серебро чемпионата мира в ОАЭ
Россиянин Сергей Колденков завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Новости
спорт, бокс, iba, чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, Бокс, IBA, Чемпионат мира по боксу
Российский боксер взял серебро чемпионата мира в ОАЭ

Российский боксер Колденков взял серебро чемпионата мира в Дубае

ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости. Россиянин Сергей Колденков завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.
В поединке в весовой категории до 71 кг Колденков уступил Абылайхану Жусупову из Казахстана.
Призовой фонд турнира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) составляет 8 миллионов долларов. Победитель каждой категории получит по 300 тысяч, что является рекордом в истории боксерских турниров. Согласно решению IBA, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.
Илья Попов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Российский боксер завоевал золото чемпионата мира в Дубае
Единоборства
 
