Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) в пользу "Юты". В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц (29-я минута), Кайлер Ямамото (34), Дилан Гюнтер (53), которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачев, Джон-Джейсон Петерка (58) и Лоусон Крауз (59). У "Сиэтла" дубль сделал Мейсон Марчмент (24, 48), еще одну шайбу забросил Бен Майерс (60).
13 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
28:09 • Ник Шмальц
33:24 • Кайлер Ямамото
(Лиам О'Брайен, Кевин Штенлунд)
52:55 • Дилан Гюнтер
57:49 • Джон-Ясон Петерка
(Кевин Штенлунд)
58:58 • Лоусон Краус
(Ник Шмальц, Кевин Штенлунд)
23:35 • Мэйсон Марчмент
47:50 • Мэйсон Марчмент
59:17 • Бен Майерс
(Тай Картье, Райан Уинтертон)
Сергачев оформил 17-ю передачу в текущем сезоне, всего в его активе 21 очко (4+17).
"Юта", набрав 33 очка, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Сиэтл" с 30 баллами занимает шестую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче клуб "Сент-Луис Блюз" дома обыграл "Чикаго Блэкхокс" со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
