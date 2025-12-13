Рейтинг@Mail.ru
Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:09 13.12.2025 (обновлено: 10:08 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/khokkkey-2061801034.html
Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ
Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ
"Юта Маммот" обыграла "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T08:09:00+03:00
2025-12-13T10:08:00+03:00
хоккей
спорт
михаил сергачев
ник шмальц
кайлер ямамото
сиэтл кракен
юта маммот
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_dd80d5dde93a2d6ec67f1e989202e9e6.jpg
/20251212/nichushkin-2061573616.html
хоккей
Хоккей, Спорт, Михаил Сергачев, Ник Шмальц, Кайлер Ямамото, Сиэтл Кракен, Юта Маммот, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Сент-Луис Блюз
Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

Передача Сергачева помогла "Юте" обыграть "Сиэтл" со счетом 5:3 в матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба ХК "Юта"Защитник "Юты" Михаил Сергачев
Защитник Юты Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Юта"
Защитник "Юты" Михаил Сергачев. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Юта Маммот" обыграла "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) в пользу "Юты". В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц (29-я минута), Кайлер Ямамото (34), Дилан Гюнтер (53), которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачев, Джон-Джейсон Петерка (58) и Лоусон Крауз (59). У "Сиэтла" дубль сделал Мейсон Марчмент (24, 48), еще одну шайбу забросил Бен Майерс (60).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Юта
5 : 3
Сиэтл
28:09 • Ник Шмальц
33:24 • Кайлер Ямамото
(Лиам О'Брайен, Кевин Штенлунд)
52:55 • Дилан Гюнтер
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
57:49 • Джон-Ясон Петерка
(Кевин Штенлунд)
58:58 • Лоусон Краус
(Ник Шмальц, Кевин Штенлунд)
23:35 • Мэйсон Марчмент
(Фредерик Годро, Чендлер Стивенсон)
47:50 • Мэйсон Марчмент
(Райан Линдгрен, Брэндон Монтур)
59:17 • Бен Майерс
(Тай Картье, Райан Уинтертон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сергачев оформил 17-ю передачу в текущем сезоне, всего в его активе 21 очко (4+17).
"Юта", набрав 33 очка, поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Сиэтл" с 30 баллами занимает шестую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче клуб "Сент-Луис Блюз" дома обыграл "Чикаго Блэкхокс" со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
Нападающий Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Флориду" в матче НХЛ
12 декабря, 08:36
 
