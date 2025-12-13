https://ria.ru/20251213/fyuri-2061817375.html
Фьюри и Джошуа проведут бой в 2026 году, пишут СМИ
Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут поединок в 2026 году в Эр-Рияде, сообщает The Ring. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T11:03:00+03:00
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут поединок в 2026 году в Эр-Рияде, сообщает The Ring.
Источник сообщает, что поединок тяжеловесов возглавит турнир Riyadh Season.
Фьюри объявил о завершении карьеры в январе. 3 июля председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что британец вернется на ринг в 2026 году. На счету 37-летнего Фьюри 34 победы, два поражения и одна ничья.
Джошуа 36 лет. На его счету 28 побед при четырех поражениях.