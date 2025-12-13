Рейтинг@Mail.ru
Сборную Аргентины могут исключить из состава участников ЧМ-2026, пишут СМИ
Футбол
 
23:34 13.12.2025 (обновлено: 01:07 14.12.2025)
Сборную Аргентины могут исключить из состава участников ЧМ-2026, пишут СМИ
Сборная Аргентины рискует быть исключенной из состава участников чемпионата мира 2026 года на фоне коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA), РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Новости
Сборную Аргентины могут исключить из состава участников ЧМ-2026, пишут СМИ

La Nacion: сборную Аргентины могут исключить из ЧМ-2026 из-за скандала в AFA

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сборная Аргентины рискует быть исключенной из состава участников чемпионата мира 2026 года на фоне коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA), сообщает La Nacion.
Подозрения касаются руководящих лиц AFA - главы организации Клаудио Тапии, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя главы финансового департамента организации Лусиано Накиса. Суд расследует вопрос о праве собственности на поместье площадью 10 гектаров в городе Пилар и на находящиеся там в виде имущества вертолетную площадку, коневодческую ферму и более 50 ретроавтомобилей.
Издание подчеркивает, что Международная федерация футбола (ФИФА) может исключить сборную Аргентины, которая является действующим чемпионом мира, в связи с участием государства в деятельности федерации из-за предполагаемых в будущем судебных тяжб по итогам расследования.
Ранее полиция провела обыски в здании AFA и 13 футбольных клубах страны из-за подозрения в участии в незаконных финансовых операциях, в частности в отмывании денег. Расследование связано с компанией Sur Finanzas, которая спонсирует перечисленные команды и принадлежит Ариэлю Вальехо - близкому другу президента AFA Тапии. Следователи подозревают, что Sur Finanzas предоставляла клубам займы и получала выплаты через телевизионные или маркетинговые права.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Фанаты из Индии устроили погром на стадионе в Калькутте из-за приезда Месси
Вчера, 13:43
 
