Сборную Аргентины могут исключить из состава участников ЧМ-2026, пишут СМИ

Ранее полиция провела обыски в здании AFA и 13 футбольных клубах страны из-за подозрения в участии в незаконных финансовых операциях, в частности в отмывании денег. Расследование связано с компанией Sur Finanzas, которая спонсирует перечисленные команды и принадлежит Ариэлю Вальехо - близкому другу президента AFA Тапии. Следователи подозревают, что Sur Finanzas предоставляла клубам займы и получала выплаты через телевизионные или маркетинговые права.