Сборную Аргентины могут исключить из состава участников ЧМ-2026, пишут СМИ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сборная Аргентины рискует быть исключенной из состава участников чемпионата мира 2026 года на фоне коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA), сообщает La Nacion.
Подозрения касаются руководящих лиц AFA - главы организации Клаудио Тапии, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя главы финансового департамента организации Лусиано Накиса. Суд расследует вопрос о праве собственности на поместье площадью 10 гектаров в городе Пилар и на находящиеся там в виде имущества вертолетную площадку, коневодческую ферму и более 50 ретроавтомобилей.
Издание подчеркивает, что Международная федерация футбола (ФИФА) может исключить сборную Аргентины, которая является действующим чемпионом мира, в связи с участием государства в деятельности федерации из-за предполагаемых в будущем судебных тяжб по итогам расследования.
Ранее полиция провела обыски в здании AFA и 13 футбольных клубах страны из-за подозрения в участии в незаконных финансовых операциях, в частности в отмывании денег. Расследование связано с компанией Sur Finanzas, которая спонсирует перечисленные команды и принадлежит Ариэлю Вальехо - близкому другу президента AFA Тапии. Следователи подозревают, что Sur Finanzas предоставляла клубам займы и получала выплаты через телевизионные или маркетинговые права.