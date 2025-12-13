Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрок НФЛ оценил идею Трампа переименовать соккер в футбол
Футбол
Футбол
 
07:30 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/futbol-2061798616.html
Экс-игрок НФЛ оценил идею Трампа переименовать соккер в футбол
Экс-игрок НФЛ оценил идею Трампа переименовать соккер в футбол
Экс-игрок НФЛ Ярощук: идея Трампа переименовать соккер в футбол не лишена логики

Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа переименовать американский футбол и Национальную футбольную лигу (НФЛ) не лишена логики, однако реализовать ее на практике будет крайне сложно, заявил РИА Новости один из немногих русских игроков в истории НФЛ Илья Ярощук.
На церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу в Вашингтоне в пятницу Трамп предположил, что игру, которую американцы называют соккером, следовало бы называть футболом, как это принято в остальном мире. Как отметил глав государства, "если подумать, нынешнее название действительно не имеет смысла".
"Нельзя сказать, что идея Трампа о переименовании футбола, поскольку остальной мир называет его футболом, лишена оснований. Однако переименовать его и НФЛ будет крайне трудно, поскольку эта традиция очень давно укоренилась у нас", - отметил Ярощук.
По его словам, ключевым препятствием остаются огромные финансовые интересы, связанные с американским футболом.
"В американском футболе крутятся очень большие средства, начиная от НФЛ и колледжей и заканчивая школами. Люди называют эту игру футболом, и перепрограммировать всю страну будет очень трудно", - сказал он.
Ярощук, выступавший в НФЛ с 1987 по 1991 год, выразил уверенность, что Трамп не шутил, говоря о переименовании.
"Я думаю, президент размышлял вслух. Иногда он так делает. Он часто высказывает логичные мысли, о которых люди затем начинают задумываться", - отметил бывший спортсмен.
При этом он считает, что заявление главы государства вряд ли приведет к реальным последствиям. "Я не думаю, что это приведет к серьезным действиям. У Трампа достаточно сложных международных вопросов, которые нужно решать", - подчеркнул Ярощук.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
