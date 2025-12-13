Экс-игрок НФЛ оценил идею Трампа переименовать соккер в футбол

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Идея президента США Дональда Трампа переименовать американский футбол и Национальную футбольную лигу (НФЛ) не лишена логики, однако реализовать ее на практике будет крайне сложно, заявил РИА Новости один из немногих русских игроков в истории НФЛ Илья Ярощук.

На церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу в Вашингтоне в пятницу Трамп предположил, что игру, которую американцы называют соккером, следовало бы называть футболом, как это принято в остальном мире. Как отметил глав государства, "если подумать, нынешнее название действительно не имеет смысла".

"Нельзя сказать, что идея Трампа о переименовании футбола, поскольку остальной мир называет его футболом, лишена оснований. Однако переименовать его и НФЛ будет крайне трудно, поскольку эта традиция очень давно укоренилась у нас", - отметил Ярощук.

По его словам, ключевым препятствием остаются огромные финансовые интересы, связанные с американским футболом.

"В американском футболе крутятся очень большие средства, начиная от НФЛ и колледжей и заканчивая школами. Люди называют эту игру футболом, и перепрограммировать всю страну будет очень трудно", - сказал он.

Ярощук, выступавший в НФЛ с 1987 по 1991 год, выразил уверенность, что Трамп не шутил, говоря о переименовании.

"Я думаю, президент размышлял вслух. Иногда он так делает. Он часто высказывает логичные мысли, о которых люди затем начинают задумываться", - отметил бывший спортсмен.

При этом он считает, что заявление главы государства вряд ли приведет к реальным последствиям. "Я не думаю, что это приведет к серьезным действиям. У Трампа достаточно сложных международных вопросов, которые нужно решать", - подчеркнул Ярощук.