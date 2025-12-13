Названы даты проведения The International 2026

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главный турнир по Dota 2 - The International 2026 года пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае, сообщается на сайте соревнований.

Квалификационные этапы турнира пройдут с 9 по 28 июня. Даты проведения стали известны после публикации компанией Valve условий подачи заявок на организацию трансляций турнира.