Названы даты проведения The International 2026
Названы даты проведения The International 2026
Главный турнир по Dota 2 - The International 2026 года пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае, сообщается на сайте соревнований. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Новости
ru-RU
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главный турнир по Dota 2 - The International 2026 года пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае, сообщается на сайте соревнований.
Квалификационные этапы турнира пройдут с 9 по 28 июня. Даты проведения стали известны после публикации компанией Valve условий подачи заявок на организацию трансляций турнира.
Действующим чемпионом The International является команда Team Falcons (Ближний Восток). Турнир в 2025 году проходил в Гамбурге на "Барклейс Арене", домашнем стадионе хоккейной команды "Гамбург Фризерс", вмещающем до 15 тысяч зрителей. Призовой фонд соревнований составил 2,6 миллиона долларов.