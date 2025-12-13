Рейтинг@Mail.ru
Названы даты проведения The International 2026
Киберспорт
Киберспорт
 
11:50 13.12.2025
Названы даты проведения The International 2026
Названы даты проведения The International 2026
Главный турнир по Dota 2 - The International 2026 года пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае, сообщается на сайте соревнований. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Главный турнир по Dota 2 - The International 2026 года пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае, сообщается на сайте соревнований.
Квалификационные этапы турнира пройдут с 9 по 28 июня. Даты проведения стали известны после публикации компанией Valve условий подачи заявок на организацию трансляций турнира.
Действующим чемпионом The International является команда Team Falcons (Ближний Восток). Турнир в 2025 году проходил в Гамбурге на "Барклейс Арене", домашнем стадионе хоккейной команды "Гамбург Фризерс", вмещающем до 15 тысяч зрителей. Призовой фонд соревнований составил 2,6 миллиона долларов.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В России могут начать штрафовать за читерский софт в киберспорте
27 ноября, 08:51
 
