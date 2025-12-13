Рейтинг@Mail.ru
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом
Фигурное катание
Фигурное катание
 
12:34 13.12.2025
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом
Дочь российского тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным за Грузию, призналась в том, что страдает от... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
фигурное катание
россия
грузия
пекин
диана дэвис
этери тутберидзе
глеб смолкин
россия
грузия
пекин
россия, грузия, пекин, диана дэвис, этери тутберидзе, глеб смолкин
Фигурное катание, Россия, Грузия, Пекин, Диана Дэвис, Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом

Дочь Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис призналась, что страдает от тугоухости

© Фото : Социальные сети Дианы ДэвисДиана Дэвис
Диана Дэвис - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Социальные сети Дианы Дэвис
Диана Дэвис. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дочь российского тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным за Грузию, призналась в том, что страдает от двусторонней сенсоневральной тугоухости третьей степени.
Тугоухость третьей степени - серьезное нарушение слуха. В зависимости от степени нарушения слуха человек перестает слышать некоторые части речевого сигнала, в результате чего нарушается разборчивость речи.
«

"Давно хотела поговорить о своей проблеме, о которой знают лишь немногие. У меня двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. В какой-то период жизни она доходила до четвертой степени", - написала 22-летняя спортсменка в Instagram*.

"Это диагноз, который в первую очередь влияет на разборчивость речи и затрудняет различение согласных звуков, таких как "с", "ш", "щ", "ч". Есть определенные частоты, которые я вовсе не слышу, например, пищащий звук холодильника или домофона. Я приобрела этот диагноз в два года из-за врачебной ошибки - неправильно назначенной дозы антибиотиков", - добавила фигуристка.
В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и Смолкина. Дэвис, которая является дочерью Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Пара выступала за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине. В их активе серебро взрослого чемпионата России и победа на турнире серии "Челленджер" в Польше.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Фигурное катаниеРоссияГрузияПекинДиана ДэвисЭтери ТутберидзеГлеб Смолкин
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
