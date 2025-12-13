https://ria.ru/20251213/devis-2061829332.html
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом
Дочь российского тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным за Грузию, призналась в том, что страдает от... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T12:34:00+03:00
2025-12-13T12:34:00+03:00
2025-12-13T12:34:00+03:00
фигурное катание
россия
грузия
пекин
диана дэвис
этери тутберидзе
глеб смолкин
россия
грузия
пекин
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дочь российского тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным за Грузию, призналась в том, что страдает от двусторонней сенсоневральной тугоухости третьей степени.
Тугоухость третьей степени - серьезное нарушение слуха. В зависимости от степени нарушения слуха человек перестает слышать некоторые части речевого сигнала, в результате чего нарушается разборчивость речи.
«
"Давно хотела поговорить о своей проблеме, о которой знают лишь немногие. У меня двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. В какой-то период жизни она доходила до четвертой степени", - написала 22-летняя спортсменка в Instagram*.
"Это диагноз, который в первую очередь влияет на разборчивость речи и затрудняет различение согласных звуков, таких как "с", "ш", "щ", "ч". Есть определенные частоты, которые я вовсе не слышу, например, пищащий звук холодильника или домофона. Я приобрела этот диагноз в два года из-за врачебной ошибки - неправильно назначенной дозы антибиотиков", - добавила фигуристка.
В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России
удовлетворил запрос Грузии
на переход Дэвис
и Смолкина. Дэвис, которая является дочерью Тутберидзе
, имеет американское и грузинское гражданство. Пара выступала за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине
. В их активе серебро взрослого чемпионата России и победа на турнире серии "Челленджер" в Польше
.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.