Дочь Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о проблемах со слухом

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Дочь российского тренера Этери Тутберидзе фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным за Грузию, призналась в том, что страдает от двусторонней сенсоневральной тугоухости третьей степени.

"Давно хотела поговорить о своей проблеме, о которой знают лишь немногие. У меня двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. В какой-то период жизни она доходила до четвертой степени", - написала 22-летняя спортсменка в Instagram*.

"Это диагноз, который в первую очередь влияет на разборчивость речи и затрудняет различение согласных звуков, таких как "с", "ш", "щ", "ч". Есть определенные частоты, которые я вовсе не слышу, например, пищащий звук холодильника или домофона. Я приобрела этот диагноз в два года из-за врачебной ошибки - неправильно назначенной дозы антибиотиков", - добавила фигуристка.