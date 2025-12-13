https://ria.ru/20251213/bokser-2061864771.html
Российский боксер завоевал золото на чемпионате мира в Дубае
Российский боксер завоевал золото на чемпионате мира в Дубае - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Российский боксер завоевал золото на чемпионате мира в Дубае
Россиянин Всеволод Шумков завоевал золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T17:38:00+03:00
2025-12-13T17:38:00+03:00
2025-12-13T17:38:00+03:00
единоборства
спорт
чемпионат мира по боксу
iba
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916256389_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_89e329b6f76f323054e632c66f4c9dd4.jpg
/20251213/boks-2061860873.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916256389_65:0:965:675_1920x0_80_0_0_382b33a6dce6dcca9bfcb2377daaaf7b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат мира по боксу, iba
Единоборства, Спорт, Чемпионат мира по боксу, IBA
Российский боксер завоевал золото на чемпионате мира в Дубае
Российский боксер Шумков завоевал золото чемпионата мира в Дубае