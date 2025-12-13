https://ria.ru/20251213/boks-2061871247.html
Российский боксер завоевал серебро на чемпионате мира в Дубае
Российский боксер завоевал серебро на чемпионате мира в Дубае
Россиянин Евгений Кооль стал серебряным призером чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
