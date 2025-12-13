https://ria.ru/20251213/boks-2061868791.html
Российский боксер завоевал золото чемпионата мира в Дубае
Российский боксер завоевал золото чемпионата мира в Дубае - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Российский боксер завоевал золото чемпионата мира в Дубае
Россиянин Илья Попов завоевал золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T18:06:00+03:00
2025-12-13T18:06:00+03:00
2025-12-13T18:06:00+03:00
единоборства
спорт
iba
чемпионат мира по боксу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155880/87/1558808727_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e7e6215dd4500c6a5203aee62196fc4b.jpg
/20251213/bokser-2061864771.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155880/87/1558808727_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e640d6b245ce33541a824b7feeb0c270.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, iba, чемпионат мира по боксу
Единоборства, Спорт, IBA, Чемпионат мира по боксу
Российский боксер завоевал золото чемпионата мира в Дубае
Илья Попов завоевал золото чемпионата мира по боксу в Дубае