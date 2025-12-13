Российский боксер Батлаев взял серебро чемпионата мира

ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости. Россиянин Баир Батлаев завоевал серебро чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае.

В поединке в весовой категории до 51 кг Батлаев проиграл Хасанбою Дусматову из Узбекистана.