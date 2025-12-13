https://ria.ru/20251213/boks-2061857788.html
Российский боксер Батлаев взял серебро чемпионата мира
Российский боксер Батлаев взял серебро чемпионата мира
Россиянин Баир Батлаев завоевал серебро чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Российский боксер Батлаев завоевал серебро чемпионата мира в Дубае