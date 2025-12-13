https://ria.ru/20251213/boks-2061856167.html
Российский боксер завоевал серебро ЧМ по боксу в Дубае
Российский боксер завоевал серебро ЧМ по боксу в Дубае
Россиянин Эдмонд Худоян завоевал серебро чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
